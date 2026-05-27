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मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ईद के पहले जारी की एडवाइजरी, नमाज और कुर्बानी को लेकर नसीहत

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ईद के पहले जारी की एडवाइजरी ( Etv Bharat )

भोपाल : ईद-उल-अजहा के पहले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड ने कहा है कि सड़क पर नमाज न पढ़ें. कुर्बानी को लेकर बोर्ड ने कहा है कि तय जगह पर ही कुर्बानी दी जाए. वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा, '' कलेक्टर्स और जिला दंडाधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाले जाएं और न प्रसारित किए जाएं. जहां भी कुर्बानी हो, वह जगह चारों तरफ से दीवार, टीनशेड से बंद रखी जाए और आवश्यक दवाओं का छिड़काव किया जाए.''

वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने आगे कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत में न हो. ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी के लिए जो जगह तय की गई हो, वहीं पर कुर्बानी कराएं.'' पटेल ने वक्फ मुतवल्ली, प्रबंध समिति को दिए निर्देश में कहा कि ईद-उल-अजहा इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है. इस मौके पर वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधीनस्थ वक्फ मुतवल्ली, प्रबंध समितियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. ईद-उल- अजहा के त्योहार को सफल बनाने के लिए सभी एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराएंगे.

कुर्बानी और नमाज को लेकर गाइडलाइन (Etv Bharat)

टीन शेड से ढंककर करें कुर्बानी : वक्फ बोर्ड

एडवाइजरी में लिखा है कि कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से दीवार या टीनशेड में बंद रखें और इन स्थानों पर आवश्यक दवाओं का छिड़काव कराया जाए. वहीं, लोगों को जागरुक करना है कि ऐसे स्थान पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए. एडवाइजरी में लिखा है कि लोग इसे अपनी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी समझें. इसके अलावा कुर्बानी के बाद जानवरों को ढककर साथ ले जाने के लिए भी कहा गया है.

टीन शेड से ढंककर करें कुर्बानी : वक्फ बोर्ड (Etv Bharat)

कुर्बानी के बाद वेस्ट मटेरियल को लेकर गाइडलाइन

एडवाइजरी के मुताबिक कुर्बानी के जानवर की अनुपयोगी चीजों (वेस्ट मटेरियल) को सुरक्षित और नगर निकाय द्वारा रखे कंटेनर या चयनित स्थानों पर ही डालें. जबकि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत में न करें और सरकार के आदेशों का पालन करें. कुर्बानी का कोई भी वीडियो या आडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें. एडवाइजरी में कहा गया है कि ईद की नमाज केवल ईदगाह के अंदर या मस्जिद परिसर में ही पढ़ें. गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर नमाज अदा करने से बचें. जरूरत होने पर स्थानीय प्रशासन को भरोसे में लेकर ईद की नमाज अदा करें.

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वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा, '' ईद उल अजहा पवित्र त्यौहार है. इस पवित्र त्यौहार मे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए.''