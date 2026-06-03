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उर्स में डीजे बजाना पड़ा भारी..! वक्फ बोर्ड का एक्शन, जब्ती-जुर्माना और FIR

आदेश के उल्लंघन पर वक्फ बोर्ड ने दिए कार्रवाई के निर्देश, कवर्धा जिले के खमरिया में धुमाल बजने पर खुद पहुंचे चेयरमैन डॉ. सलीम राज

Waqf Board Action
उर्स में डीजे बजाना पड़ा भारी..! वक्फ बोर्ड का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
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रायपुर. छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के आदेश की अवहेलना करने वालों पर अब सख्ती शुरू हो गई है. कवर्धा जिले के खमरिया क्षेत्र में आयोजित उर्स कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंध के बावजूद डीजे और धुमाल का उपयोग किया गया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉ. सलीम राज के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की.

पहले ही जारी किए गए थे सख्त निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के सभी उर्स आयोजनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे. बोर्ड ने डीजे, बैंड-बाजा, धुमाल और आतिशबाजी जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि उर्स धार्मिक परंपराओं, कुरआन और हदीस की शिक्षाओं के अनुरूप आयोजित किए जाएं. आयोजन समितियों को पहले से ही नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई थी.

प्रतिबंध के बावजूद बजा डीजे, पहुंच गए वक्फ बोर्ड चेयरमैन

बताया जा रहा है कि खमरिया क्षेत्र में आयोजित उर्स के दौरान प्रतिबंध के बावजूद डीजे और धुमाल का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसकी सूचना मिलने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉ. सलीम राज स्वयं मौके पर पहुंचे. मौके पर स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

डीजे सिस्टम जब्त, 50 हजार का लगाया गया जुर्माना

निर्देश मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डीजे उपकरणों को जब्त कर लिया. जब्त सामग्री को थाने ले जाया गया. साथ ही संबंधित पक्ष पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया. वक्फ बोर्ड के आदेश पर हुई इस कार्रवाई को प्रदेश में नियमों के उल्लंघन के खिलाफ पहला बड़ा संदेश माना जा रहा है.

कार्रवाई का विरोध पड़ा महंगा, दर्ज हुई FIR

कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने और विवाद के आरोप में आयोजन समिति से जुड़े लोगों के खिलाफ थाना खमरिया में FIR भी दर्ज कराई गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

वक्फ बोर्ड का साफ संदेश- नियम तोड़ेंगे तो होगी कार्रवाई

वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक आयोजनों में जारी किए गए निर्देशों का पालन जरूरी है. बोर्ड का कहना है कि किसी भी आयोजन में नियमों की अनदेखी या आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेशभर के आयोजकों में बढ़ी सतर्कता

खमरिया में हुई कार्रवाई के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में उर्स और धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों में भी सतर्कता बढ़ गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासन और वक्फ बोर्ड ऐसे आयोजनों पर विशेष निगरानी रखेंगे ताकि जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जा सके.

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