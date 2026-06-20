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वेलफेयर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वकार का आरोप-ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने को धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही सरकार

जयपुर: वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद ने शनिवार को यहां कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और पेपर चोरी जैसे मामलों से जनता का ध्यान भटकाने को वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है. बाड़मेर जिले में पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्त किया जा रहा है. कांग्रेस एवं विभिन्न अल्पसंख्यक संगठन भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं.

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और असम में बुलडोजर की राजनीति चल रही थी, वह अब राजस्थान में भी शुरू कर दी गई है. पहले जयपुर और अब बाड़मेर में धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है. पहले बॉर्डर के 15 किमी एरिया में तोड़ने की बात कही थी. अब 50 किमी दायरे में धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं. जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लोगों को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है, यह संविधान के खिलाफ है.

प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश: वकार अहमद ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है. पेपर लीक हो रहे हैं. इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने को इस तरह के हथकंडे केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार कर रही है. राजस्थान में 23.8 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं. 22 लाख लोग सरकारी आंकड़ों में बेरोजगार हैं. सरकार उन्हें रोजगार क्यों नहीं दे रही है?. राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. पिछले साल से इस बार अपराधों का ग्राफ 5.62 % बढ़ा है.