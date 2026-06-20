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वेलफेयर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वकार का आरोप-ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने को धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही सरकार

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यूपी एवं असम की तरह राजस्थान में भी बुलडोजर राजनीति शुरू हो गई है.

State President Waqar speaking to the media
मीडिया से बात करते प्रदेशाध्यक्ष वकार (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 6:31 PM IST

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जयपुर: वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद ने शनिवार को यहां कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और पेपर चोरी जैसे मामलों से जनता का ध्यान भटकाने को वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है. बाड़मेर जिले में पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्त किया जा रहा है. कांग्रेस एवं विभिन्न अल्पसंख्यक संगठन भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं.

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और असम में बुलडोजर की राजनीति चल रही थी, वह अब राजस्थान में भी शुरू कर दी गई है. पहले जयपुर और अब बाड़मेर में धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है. पहले बॉर्डर के 15 किमी एरिया में तोड़ने की बात कही थी. अब 50 किमी दायरे में धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं. जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लोगों को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है, यह संविधान के खिलाफ है.

प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश: वकार अहमद ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है. पेपर लीक हो रहे हैं. इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने को इस तरह के हथकंडे केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार कर रही है. राजस्थान में 23.8 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं. 22 लाख लोग सरकारी आंकड़ों में बेरोजगार हैं. सरकार उन्हें रोजगार क्यों नहीं दे रही है?. राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. पिछले साल से इस बार अपराधों का ग्राफ 5.62 % बढ़ा है.

बड़े आंदोलन का आह्वान: उन्होंने कहा कि हम जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जल्दी राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन करेंगे. सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे कि वो लोगों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करें.

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निकाय चुनाव लड़ेगी पार्टी : वकार ने कहा कि पार्टी आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी. हाईकोर्ट निकाय-पंचायत चुनाव कराने के दो बार आदेश दे चुका, लेकिन सरकार चुनाव नहीं कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है.

जवाबदेही से बच रही है सरकार: वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीक रहमान ने कहा, केंद्र सरकार की विदेश नीति, शिक्षा और आर्थिक नीति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वह जवाब नहीं दे रही है. ऊपर से नीचे तक किसी की कोई जवाबदेही नहीं है. लिहाजा देश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. वेलफेयर पार्टी खास तौर पर दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ी है. उनकी आवाज बुलंद कर रही है. हम केंद्र और राज्य सरकार कि गलत नीतियों को लेकर जनता को जागरूक करेंगे. सरकार से मांग करेंगे कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाए.

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