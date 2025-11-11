घंटी बजाकर देता था सिग्नल, पाकिस्तान से फेंकी जाती थी हेरोइन, ऐसे पकड़ा गया तस्कर
पुलिस ने तीन साल से फरार 25 हजार के इनामी हेरोइन तस्कर स्वरूपसिंह को गिरफ्तार किया. वह पाकिस्तान से हेरोइन मंगाकर दिल्ली-पंजाब भेजता था.
Published : November 11, 2025 at 8:08 PM IST
बाड़मेर: पाकिस्तान सीमा से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा से हेरोइन तस्करी के नेटवर्क को तोड़ते हुए बाड़मेर पुलिस ने तीन साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर स्वरूपसिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी साल 2022 में सीमा पार से आई 28 किलो हेरोइन तस्करी में संलिप्त था और लंबे समय से पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब और दिल्ली के ड्रग नेटवर्क तक सप्लाई कर रहा था. इस मामले में अब तक आठ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि खुफिया निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के जरिए उसका स्थान ट्रेस किया. आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, लेकिन पुलिस की चौकस टीम ने उसे अंततः धर दबोचा. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना गडरारोड में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था. वह तीन साल से फरार चल रहा था. इस मामले में 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और स्वरूपसिंह आठवां आरोपी है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है.
कोडवर्ड के जरिए करता तस्करी: पूछताछ में स्वरूपसिंह ने कबूला कि वह पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क में था और कोडवर्ड के जरिए पाकिस्तान में बैठे तस्कर तारबंदी के ऊपर से हेरोइन की खेप फेंकते थे. इसके बाद आरोपी स्वरूपसिंह यह खेप लेकर दिल्ली-पंजाब के तस्करों को देता था. हर खेप के बदले उसे मोटी रकम मिलती थी. आरोपी से पूछताछ में कई बड़े ड्रग नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है. इस प्रकरण में अब तक 312 ग्राम अधजली हेरोइन, 16 लाख 6 हजार, 500 रुपए नकद, एक आईफोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
घंटी बजाकर देता था संकेत: आरोपी बीएसएफ जवानों से नजरें बचाकर घंटी बजाता था और पाकिस्तानी तस्करों को हेरोइन फेंकने का सिग्नल देता था. जैसे ही हेरोइन सीमा पार फेंकी जाती, वह उसे उठाकर ऊंट के जरिए वहां से भाग निकलता. इसके बाद मैसेज मिलने पर वह उसकी सप्लाई दिल्ली और पंजाब में कर देता था.