घंटी बजाकर देता था सिग्नल, पाकिस्तान से फेंकी जाती थी हेरोइन, ऐसे पकड़ा गया तस्कर

गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: पाकिस्तान सीमा से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा से हेरोइन तस्करी के नेटवर्क को तोड़ते हुए बाड़मेर पुलिस ने तीन साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर स्वरूपसिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी साल 2022 में सीमा पार से आई 28 किलो हेरोइन तस्करी में संलिप्त था और लंबे समय से पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब और दिल्ली के ड्रग नेटवर्क तक सप्लाई कर रहा था. इस मामले में अब तक आठ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि खुफिया निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के जरिए उसका स्थान ट्रेस किया. आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, लेकिन पुलिस की चौकस टीम ने उसे अंततः धर दबोचा. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना गडरारोड में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था. वह तीन साल से फरार चल रहा था. इस मामले में 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और स्वरूपसिंह आठवां आरोपी है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना (ETV Bharat Barmer)