सहारनपुर थाने में ठगी से जुड़ी कार 2 साल से खड़ी; 25 हजार की वांटेड श्रद्धा दुबे के नाम रजिस्ट्रेशन
सहारनपुर के साइबर क्रामइ थाने में दिल्ली नंबर की कार दो साल से सीज है. इसका रजिस्ट्रेशन चौंकाने वाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:56 PM IST
सहारनपुर: साइबर ठगी के एक मामले में बरामद की गई लग्जरी कार करीब 2 साल से सहारनपुर साइबर क्राइम थाने में खड़ी है. दिल्ली नंबर की इस कार का कनेक्शन 2024 में डॉक्टर से हुई 90.59 लाख रुपये की साइबर ठगी से जुड़ा है.
चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार का रजिस्ट्रेशन लखनऊ पुलिस द्वारा वांटेड और 25 हजार की इनामी आरोपी श्रद्धा दुबे के नाम पर है. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL 6C M 3920 है.
जानकारी के मुताबिक, इसका पंजीकरण दिल्ली के महिपालपुर क्षेत्र में कराया गया था. इस मामले में अंकित जायसवाल का नाम सामने आया था. अंकित ने साइबर ठगी से हासिल रकम का इस्तेमाल कार खरीदने में की थी और कार अपनी महिला सहयोगी श्रद्धा दुबे के नाम पर पंजीकृत कराया था.
सहारनपुर के डॉक्टर से ठगी: इस मामले की शुरुआत सहारनपुर के सर्जन डॉ. प्रभात कुमार वर्मा से हुई साइबर ठगी से हुई थी. 2024 में आरोपियों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज के बकाया बिलों का भुगतान कराने का झांसा देकर डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया.
भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उनसे करीब 90.59 लाख रुपए की ठगी की गई. इतनी बड़ी रकम की धोखाधड़ी सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. सहारनपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच शुरू की.
लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी: एसएसपी अभिनंद ने बताया कि पुलिस की जांच केवल रकम के लेनदेन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ठगी से अर्जित धन का इस्तेमाल कहां और किस तरह किया गया? इसकी पड़ताल भी की गई.
इसी सिलसिले में पुलिस टीम लखनऊ पहुंची थी. दिसंबर 2024 में पुलिस ने अंकित जायसवाल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों से जुड़े अन्य तथ्यों के साथ ठगी की रकम से खरीदी गई संपत्ति के पहलुओं को खंगाला गया. इसी क्रम में कार को बरामद कर सीज किया गया था.
श्रद्धा दुबे के नाम पर रजिस्ट्रेशन: वाहन श्रद्धा दुबे के नाम पर दर्ज है, जबकि इसकी खरीद को अंकित जायसवाल से जोड़कर देखा गया. ऐसे मामलों में किसी संपत्ति का दूसरे व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि खरीद में इस्तेमाल की गई रकम का स्रोत क्या था?
इसके लिए बैंक लेनदेन, खरीद संबंधी दस्तावेज और जांच में सामने आए अन्य साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. करीब दो साल से साइबर थाने में खड़ी इस कार के जरिए मामला एक बार फिर सुर्खियों में है.
एक तरफ डॉक्टर से लाखों रुपए की ठगी का मामला है, तो दूसरी तरफ ठगी की रकम से लग्जरी वाहन खरीदे जाने का आरोप है. पुलिस द्वारा वाहन को सीज किए जाने के बाद उसकी आगे की कानूनी स्थिति और स्वामित्व से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण हैं.
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