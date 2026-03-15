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दिल्ली में छिपा हत्या का वांटेड आरोपी गिरफ्तार, बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से दबोचा

आरोपी फरार होकर दिल्ली आ गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश जारी थी. दो दिन की तलाश के बाद उसे दबोच लिया गया.

हत्या का वांटेड आरोपी गिरफ्तार
हत्या का वांटेड आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 3:54 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की मदद से बिहार पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांटेड चल रहे कुख्यात आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले करीब पांच महीनों से फरार चल रहा था और बिहार पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. पुलिस के अनुसार आरोपी बाबुल कुमार के खिलाफ बिहार के महिंदवाड़ा थाना में हत्या और लूट से जुड़ा मामला दर्ज है.

आरोपी ने 29 अगस्त को अपने साथियों के साथ मिलकर एक डिलीवरी एजेंट राहुल कुमार को लूटने की कोशिश की थी और विरोध करने पर गोली मार दी थी. उसकी मौके पर ही मौत होने के बाद घटना के बाद आरोपी फरार होकर दिल्ली आ गया था और यहां छिपकर रह रहा था. जांच के दौरान बिहार पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली के किराड़ी सुलेमान नगर इलाके में छिपा हुआ है. इसके बाद बिहार पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से सहयोग मांगा गया. क्राइम ब्रांच की एजीएस टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर इलाके में तलाश शुरू की. लगातार दो दिन तक की गई तलाश के बाद पुलिस टीम ने किराड़ी के रतन विहार इलाके में छापेमारी की. इस दौरान आरोपी एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने बाथरूम में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले छह महीनों से किराड़ी इलाके में वेल्डिंग का काम कर रहा था और अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. उसके खिलाफ बिहार में लूट और हथियार से जुड़े कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. डीसीपी हर्ष इंदोरा, डीसीपी क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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WANTED MURDER ACCUSED ARRESTED

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