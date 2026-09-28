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वांटेड नक्सली राजेंद्र पासवान ने बिहार में किया सरेंडर, पलामू में ओपी प्रभारी ने गिरफ्तार करके छोड़ा था उसे

वांटेड माओवादी राजेंद्र पासवान ने बिहार सरेंडर कर दिया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Wanted Maoist Rajendra Paswan surrendered in Bihar
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (पलामू) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 8:57 PM IST

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पलामूः वांटेड माओवादी राजेंद्र पासवान ने बिहार के मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. राजेंद्र पासवान पलामू के हुसैनाबाद के दंगवार का रहने वाला है. 22 सितंबर को दंगवार ओपी प्रभारी ने राजेंद्र पासवान को पकड़ा और कुछ घंटे के बाद छोड़ दिया था.

नक्सली राजेंद्र पासवान के खिलाफ बिहार के मोतिहारी कोर्ट से वारंट था. अभियान के दौरान राजेंद्र पासवान को पकड़ा गया और ओपी प्रभारी वीरेंद्र मेहता द्वारा गिरफ्तार करके उसे छोड़ दिया गया था. पूरे मामले की जांच की गई, जिसके बाद ओपी प्रभारी वीरेंद्र पासवान को लाइन हाजिर कर दिया गया.

इसी घटनाक्रम के बीच राजेंद्र पासवान ने बिहार के मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने पुष्टि करते हुए बताया कि बिहार कोर्ट में सरेंडर हुआ है. जिस इलाके में राजेंद्र पासवान का घर है वह बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके का है. राजेंद्र पासवान की उम्र करीब 65 वर्ष और लंबे समय से वह अपने घर पर ही रह रहा था.

एक जमाने में बिहार का मोतिहारी का इलाका नेपाल और भारत के माओवादियों के बीच का कड़ी था. मोतिहारी के इलाके में ही राजेंद्र पासवान पर मामला दर्ज था और इस मामले में वारंट जारी हुआ था. वारंट पलामू में पहुंचा था और इसके निष्पादन की जिम्मेवारी दंगवार ओपी प्रभारी को दी गई थी.

जिस दिन राजेंद्र पासवान को ओपी प्रभारी के द्वारा पकड़ा गया था उसे दिन दो अन्य वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया था. राजेंद्र पासवान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी ओपी प्रभारी के द्वारा थाना प्रभारी डीएसपी या एसपी के साथ साझा नहीं किया गया था.

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OP INCHARGE ARRESTED AND RELEASED
MAOIST RAJENDRA PASWAN SURRENDERED
नक्सली का आत्मसमर्पण
PALAMU SP KAPIL CHAUDHARY
MAOIST SURRENDER

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