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वांटेड नक्सली राजेंद्र पासवान ने बिहार में किया सरेंडर, पलामू में ओपी प्रभारी ने गिरफ्तार करके छोड़ा था उसे

पलामूः वांटेड माओवादी राजेंद्र पासवान ने बिहार के मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. राजेंद्र पासवान पलामू के हुसैनाबाद के दंगवार का रहने वाला है. 22 सितंबर को दंगवार ओपी प्रभारी ने राजेंद्र पासवान को पकड़ा और कुछ घंटे के बाद छोड़ दिया था.

नक्सली राजेंद्र पासवान के खिलाफ बिहार के मोतिहारी कोर्ट से वारंट था. अभियान के दौरान राजेंद्र पासवान को पकड़ा गया और ओपी प्रभारी वीरेंद्र मेहता द्वारा गिरफ्तार करके उसे छोड़ दिया गया था. पूरे मामले की जांच की गई, जिसके बाद ओपी प्रभारी वीरेंद्र पासवान को लाइन हाजिर कर दिया गया.

इसी घटनाक्रम के बीच राजेंद्र पासवान ने बिहार के मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने पुष्टि करते हुए बताया कि बिहार कोर्ट में सरेंडर हुआ है. जिस इलाके में राजेंद्र पासवान का घर है वह बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके का है. राजेंद्र पासवान की उम्र करीब 65 वर्ष और लंबे समय से वह अपने घर पर ही रह रहा था.

एक जमाने में बिहार का मोतिहारी का इलाका नेपाल और भारत के माओवादियों के बीच का कड़ी था. मोतिहारी के इलाके में ही राजेंद्र पासवान पर मामला दर्ज था और इस मामले में वारंट जारी हुआ था. वारंट पलामू में पहुंचा था और इसके निष्पादन की जिम्मेवारी दंगवार ओपी प्रभारी को दी गई थी.