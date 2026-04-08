ETV Bharat / state

इनामी अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान और पंजाब में गंभीर मामले दर्ज

डूंगरपुर: मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में वांछित और इनामी अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर भवानी सिंह भाटी को गिरफ्तार किया है. आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर रहा था. पुलिस ने तस्कर के कब्जे से एक क्रेटा कार, एक लाख 10 हजार कैश, 6 मोबाइल व एक डोंगल भी बरामद किया है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत डीएसटी के प्रभारी मदनलाल खटिक ने एक संदिग्ध बिना नंबर की क्रेटा कार को रुकवाया. चालक ने अपनी पहचान महीपाल सिंह बताई और फर्जी आधार कार्ड पेश किया. हालांकि, कड़ाई से पूछताछ और तलाशी लेने पर उसके पास से एक अन्य आधार कार्ड बरामद हुआ, जिससे उसकी असली पहचान भवानी सिंह भाटी निवासी केशुम्बला, बालोतरा के रूप में हुई. वहीं उसके कब्जे से पुलिस ने एक लाख 10 हजार नगद, 6 मोबाइल व एक डोंगल भी बरामद किया. उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने लेकर पहुंचे और उससे पूछताछ की तो उसके अपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा हुआ.