इनामी अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान और पंजाब में गंभीर मामले दर्ज
आरोपी फर्जी बिलिंग के जरिए फार्मा कंपनियों के नाम पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मंगवाता था और अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी करता था.
Published : April 8, 2026 at 3:09 PM IST
डूंगरपुर: मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में वांछित और इनामी अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर भवानी सिंह भाटी को गिरफ्तार किया है. आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर रहा था. पुलिस ने तस्कर के कब्जे से एक क्रेटा कार, एक लाख 10 हजार कैश, 6 मोबाइल व एक डोंगल भी बरामद किया है.
एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत डीएसटी के प्रभारी मदनलाल खटिक ने एक संदिग्ध बिना नंबर की क्रेटा कार को रुकवाया. चालक ने अपनी पहचान महीपाल सिंह बताई और फर्जी आधार कार्ड पेश किया. हालांकि, कड़ाई से पूछताछ और तलाशी लेने पर उसके पास से एक अन्य आधार कार्ड बरामद हुआ, जिससे उसकी असली पहचान भवानी सिंह भाटी निवासी केशुम्बला, बालोतरा के रूप में हुई. वहीं उसके कब्जे से पुलिस ने एक लाख 10 हजार नगद, 6 मोबाइल व एक डोंगल भी बरामद किया. उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने लेकर पहुंचे और उससे पूछताछ की तो उसके अपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा हुआ.
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पकड़े गए आरोपी भवानी सिंह के खिलाफ राजस्थान के बालोतरा, हनुमानगढ़, फलौदी और पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वह पंजाब के मुक्तसर साहिब में पकड़ी गई 9000 नशीली गोलियों के मामले में भी मुख्य आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रहा था. वहीं आरोपी पर फलौदी में 25000 और हनुमानगढ़ जंक्शन में 5000 रुपए का इनाम भी घोषित है. जांच में सामने आया कि भवानी सिंह बिना किसी वैध लाइसेंस के फर्जी बिलिंग के जरिए फार्मा कंपनियों के नाम पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मंगवाता था. वह इन दवाओं की अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी कर नशे का नेटवर्क फैला रहा था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई के लिए फलोदी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है.