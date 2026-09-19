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गैस मैकेनिक बन जोधपुर पुलिस ने कुर्ला से दबोचा शातिर आरोपी, वर्क फ्रॉम होम' के नाम पर करता था ब्लैकमेलिंग

गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- जोधपुर ग्रामीण पुलिस )

जोधपुर : ऑनलाइन 'वर्क फ्रॉम होम' और सोशल मीडिया पर पार्ट-टाइम कमाई का झांसा देकर नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाने वाले एक अंतरराज्यीय शातिर साइबर अपराधी को जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने धर दबोचा है. आरोपी ने नाबालिग की निजी तस्वीरें हासिल कर उसे ब्लैकमेल किया, जोधपुर आकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और लगातार पैसों की उगाही करता रहा. पुलिस ने मुंबई के कुर्ला इलाके में फिल्मी अंदाज में गैस मैकेनिक बनकर रेकी की और 5 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक पंकज यादव ने बताया कि 31 अगस्त को पीड़िता ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि उसने स्नैपचैट पर घर बैठे काम करने से जुड़ा एक विज्ञापन देखा था. लिंक पर क्लिक करते ही एक अज्ञात युवक ने उससे संपर्क साधा. रजिस्ट्रेशन और काम देने के बहाने आरोपी ने पहले उसके पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) और हस्ताक्षर ले लिए. इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर रील्स लाइक और शेयर करने का आसान काम सौंपा गया. बातचीत और भरोसे की आड़ में आरोपी ने किसी तरह पीड़िता की कुछ निजी तस्वीरें हासिल कर लीं. इसे भी पढ़ें: धौलपुर: विवाहिता से 6 महीने तक डरा-धमकाकर दुष्कर्म, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी