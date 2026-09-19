गैस मैकेनिक बन जोधपुर पुलिस ने कुर्ला से दबोचा शातिर आरोपी, वर्क फ्रॉम होम' के नाम पर करता था ब्लैकमेलिंग
जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाले 5 हजार के इनामी आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है.
Published : September 19, 2026 at 8:11 AM IST
जोधपुर : ऑनलाइन 'वर्क फ्रॉम होम' और सोशल मीडिया पर पार्ट-टाइम कमाई का झांसा देकर नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाने वाले एक अंतरराज्यीय शातिर साइबर अपराधी को जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने धर दबोचा है. आरोपी ने नाबालिग की निजी तस्वीरें हासिल कर उसे ब्लैकमेल किया, जोधपुर आकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और लगातार पैसों की उगाही करता रहा. पुलिस ने मुंबई के कुर्ला इलाके में फिल्मी अंदाज में गैस मैकेनिक बनकर रेकी की और 5 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक पंकज यादव ने बताया कि 31 अगस्त को पीड़िता ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि उसने स्नैपचैट पर घर बैठे काम करने से जुड़ा एक विज्ञापन देखा था. लिंक पर क्लिक करते ही एक अज्ञात युवक ने उससे संपर्क साधा. रजिस्ट्रेशन और काम देने के बहाने आरोपी ने पहले उसके पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) और हस्ताक्षर ले लिए. इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर रील्स लाइक और शेयर करने का आसान काम सौंपा गया. बातचीत और भरोसे की आड़ में आरोपी ने किसी तरह पीड़िता की कुछ निजी तस्वीरें हासिल कर लीं.
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तस्वीरें हाथ लगते ही आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया. वह पीड़िता को तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा. गत वर्ष 11 दिसंबर को आरोपी खुद जोधपुर आया और पीड़िता को डरा-धमकाकर एक होटल में बुलाया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद भी उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं थमी और वह लगातार पीड़िता से पैसों की मांग करता रहा.
मैकेनिक बनकर पुलिस ने बिछाया जाल : तकनीकी जांच और सर्विलांस के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी मुंबई के कुर्ला इलाके में छिपा हुआ है. आरोपी की पहचान शिवाजी नगर, कुर्ला निवासी फैजान अहमद पुत्र अजिमुल्ला अहमद के रूप में हुई. जोधपुर से एक विशेष टीम तुरंत मुंबई भेजी गई. कुर्ला की घनी और अनजान बस्ती में आरोपी तक पहुंचना आसान नहीं था. इसलिए कांस्टेबल किशनाराम और रामनरेश ने गैस मैकेनिक का भेष धरा और दो दिनों तक इलाके में घूम-घूमकर रेकी की. सटीक पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर फैजान को दबोच लिया. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जोधपुर लाया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी साइबर धोखाधड़ी में भी लिप्त है और उसके खिलाफ बिहार में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल उससे गहन पूछताछ जारी है.