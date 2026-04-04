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लिपिक और EO-RO भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल की, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

जयपुर: एसओजी ने दो भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल के आरोपी को गिरफ्तार किया. उस पर 25 हजार रुपए इनाम था. आरोपी का नाम राजेश कुमार रेवाड़ है. संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने मोबाइल से आरोपी राजेश रेवाड़ को परीक्षा केंद्र में ब्ल्यू टूथ के जरिए प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी.

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की ओर से लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2022 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को ली गई. चूरू निवासी राजेश कुमार रेवाड़ का परीक्षा केंद्र 19 मार्च 2023 को नेहरू ज्योति सी. सै. स्कूल, जयपुर (राजस्थान) आया था. संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने सालासर से मोबाइल फोन से आरोपी राजेश रेवाड़ को परीक्षा केंद्र में ब्ल्यूटूथ से पेपर सॉल्व कराया.

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ईओ परीक्षा में भी वांछित: राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी (ईओ-आरओ) वर्ग-चतुर्थ (स्वायत शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में भी राजेश रेवाड़ वांछित था. यह परीक्षा 14 मई 2023 को हुई. इस परीक्षा में भी आरोपी राजेश रेवाड़ ने ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा केंद्र में नकल की थी. इस प्रकरण के अनुसंधान में यह तथ्य उजागर हुआ था कि पेपर लीक सरगना पौरव कालेर और इसके चाचा तुलछाराम कालेर ने कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपए में सौदा तय कर ब्लूटूब के माध्यम से नकल कराई थी. इस प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी और तथ्यों के उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी.