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लिपिक और EO-RO भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल की, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

नकल गिरोह के पौरव कालेर ने कराई थी राजेश रेवाड़ को नकल. रेवाड़ की पत्नी पहले हो चुकी गिरफ्तार. डेढ़ साल से फरार था राजेश.

Rajesh Kumar Rewar, Accused
राजेश कुमार रेवाड़, आरोपी (Photo: Rajasthan SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: एसओजी ने दो भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल के आरोपी को गिरफ्तार किया. उस पर 25 हजार रुपए इनाम था. आरोपी का नाम राजेश कुमार रेवाड़ है. संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने मोबाइल से आरोपी राजेश रेवाड़ को परीक्षा केंद्र में ब्ल्यू टूथ के जरिए प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी.

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की ओर से लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2022 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को ली गई. चूरू निवासी राजेश कुमार रेवाड़ का परीक्षा केंद्र 19 मार्च 2023 को नेहरू ज्योति सी. सै. स्कूल, जयपुर (राजस्थान) आया था. संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने सालासर से मोबाइल फोन से आरोपी राजेश रेवाड़ को परीक्षा केंद्र में ब्ल्यूटूथ से पेपर सॉल्व कराया.

पढ़ें:ईओ-आरओ भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने वाला दस हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

ईओ परीक्षा में भी वांछित: राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी (ईओ-आरओ) वर्ग-चतुर्थ (स्वायत शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में भी राजेश रेवाड़ वांछित था. यह परीक्षा 14 मई 2023 को हुई. इस परीक्षा में भी आरोपी राजेश रेवाड़ ने ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा केंद्र में नकल की थी. इस प्रकरण के अनुसंधान में यह तथ्य उजागर हुआ था कि पेपर लीक सरगना पौरव कालेर और इसके चाचा तुलछाराम कालेर ने कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपए में सौदा तय कर ब्लूटूब के माध्यम से नकल कराई थी. इस प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी और तथ्यों के उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी.

डेढ़ साल से फरार: एसओजी के अनुसार, अभियुक्त राजेश रेवाड़ ने ईओ-आरओ और कनिष्ठ लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) भर्ती परीक्षाओं में नकल की थी. दोनों प्रकरणों में राजेश डेढ़ वर्ष से फरार था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने 25 हजार रुपए इनाम घोषित कर रखा था. राजेश रेवाड़ की पत्नी बबीता रेवाड़ को भी ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल के आरोप में 19 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था.

पढ़ें:EO-RO में ब्लूटूथ से नकल करने का आरोपी गिरफ्तार, SOG ने रखा था 10 हजार का इनाम

कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी राजेश को अनुसंधान अधिकारी एएसपी प्रकाश कुमार शर्मा ने गिरफ्तार किया. इस प्रकरण में राजेश और अन्य आरोपियों की विस्तृत भूमिका के सम्बन्ध में अनुसंधान जारी है.

पढ़ें: अध्यापक भर्ती: परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना शिक्षक, एसओजी ने किया गिरफ्तार

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