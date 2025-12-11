ETV Bharat / state

उत्तराखंड में एक और खूंखार इनामी बदमाश का एनकाउंटर, गदरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में मारा मैदान

आरोपी के खिलाफ जनपद और पड़ोसी राज्य यूपी के कई थानों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं.

GADARPUR ENCOUNTER
पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 11, 2025 at 9:17 AM IST

Updated : December 11, 2025 at 9:48 AM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर की गदरपुर पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ जनपद और यूपी में 17 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है. आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. इलाज के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

गदरपुर पुलिस ने 25 हजार के इनामी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपी का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. आरोपी से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है. सूचना पर एसएसपी जिला अस्पताल पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की गई. पुलिस के मुताबिक कल देर रात गदरपुर पुलिस गूलरभोज क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाए हुए थी. तभी टीम को वांछित एवं फरार अपराधी गुरबाज सिंह उर्फ मानू दिखाई दिया. जिस पर 25 हजार का इनाम भी है.

बदमाश को देखते हुए टीम ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी. खुद को पुलिस कर्मियों से घिरता देख इनामी बदमाश ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायर झोंक दी. जवाबी कार्यवाही पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में आरोपी घायल हो कर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी. जिसके बाद पुलिस टीम बदमाश को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंची. सूचना पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटना क्रम की जानकारी ली.

आरोपी गुरबाज सिंह उर्फ मानू थाना गदरपुर से 25,000 रुपये का इनामी तथा बेहद कुख्यात अपराधी है. आरोपी स्वयं को बेताज बादशाह समझकर लोगों पर फायरिंग कर भय उत्पन्न करना उसका पुराना तरीका रहा है. वर्ष 2019 में थाना नानकमत्ता में थानाध्यक्ष पर फायरिंग की घटना भी इसी के खिलाफ दर्ज हैं. गदरपुर, बाजपुर, दिनेशपुर, नानकमत्ता सहित उत्तर प्रदेश के मिलक खानम (रामपुर) थानों में इस पर 17 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, राहजनी, बलवा एवं अवैध हथियार की धाराएं शामिल हैं.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कल देर रात गदरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी कई मुकदमों में वांछित चल रहा था. आरोपी के खिलाफ जनपद और पड़ोसी राज्य यूपी के कई थानों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी को इलाज के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

