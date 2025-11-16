गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना, खुसरूपुर में 25 हजार के इनामी का हाफ एनकाउंटर
पटना के खुसरूपुर में पुलिस-अपराधी के मुठभेड़ में ₹25,000 के इनामी मिथुन कुमार को गोली लगी है. वहीं सब इंस्पेक्टर-सिपाही घायल. पढ़ें खबर.
Published : November 16, 2025 at 11:42 AM IST
पटना: राजधानी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई. इस दौरान ₹25,000 का इनामी अपराधी मिथुन कुमार के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस टीम के एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हो गए. घटना हरदास बीघा स्टेशन के नजदीक हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
सूचना पर छापेमारी, अपराधियों ने की फायरिंग: ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कांड संख्या 376/25 के अपराधी की खुसरूपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास छुपे होने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू की. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर और सिपाही को चोट आई है.
जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली: ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की. इस दौरान अपराधी मिथुन कुमार के पैर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. थाना प्रभारी के अनुसार, मिथुन कुमार पर ₹25,000 का इनाम घोषित है. वहीं घटना के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए.
“सूचना मिली थी कि कांड के अपराधी खुसरूपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास छुपे हैं. टीम गठित कर छापेमारी की गई. पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में अपराधी मिथुन कुमार के पैर में गोली लगी है.”-अपराजिता लोहान, ग्रामीण SP, पटना
आज दिनांक 16.11.2025 को #समाचार_पत्रों की नजर में #पटना_पुलिस से जुड़ी खबरें...@dm_patna @bihar_police @BiharHomeDept @EastSP_Patna @cityspwest @CentralSP_patna @sp_rural_patna @patnasadarsdpo @ddnewsBihar @SdpoDanapur @FatuhaSdpo2401 @manerps @Bihar_PER #patnapolice… pic.twitter.com/fjqOprL5hY— Patna Police (@PatnaPolice24x7) November 16, 2025
घायल अपराधी अस्पताल में भर्ती: घायल मिथुन कुमार को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से दो गोली के खोखे बरामद किए हैं. घायल पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
क्षेत्र में घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी: सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई. फरार अपराधियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस ने आसपास के गांवों और रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है.
पुलिस की मुस्तैदी से अपराधियों में खलबली: यह मुठभेड़ पुलिस की सतर्कता का उदाहरण है, जिससे क्षेत्रीय अपराधियों में खलबली मच गई है. एसपी ने कहा कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा. मामले की आगे की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है.
