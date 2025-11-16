ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना, खुसरूपुर में 25 हजार के इनामी का हाफ एनकाउंटर

पटना: राजधानी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई. इस दौरान ₹25,000 का इनामी अपराधी मिथुन कुमार के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस टीम के एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हो गए. घटना हरदास बीघा स्टेशन के नजदीक हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना पर छापेमारी, अपराधियों ने की फायरिंग: ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कांड संख्या 376/25 के अपराधी की खुसरूपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास छुपे होने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू की. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर और सिपाही को चोट आई है.

जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली: ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की. इस दौरान अपराधी मिथुन कुमार के पैर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. थाना प्रभारी के अनुसार, मिथुन कुमार पर ₹25,000 का इनाम घोषित है. वहीं घटना के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए.

“सूचना मिली थी कि कांड के अपराधी खुसरूपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास छुपे हैं. टीम गठित कर छापेमारी की गई. पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में अपराधी मिथुन कुमार के पैर में गोली लगी है.”-अपराजिता लोहान, ग्रामीण SP, पटना