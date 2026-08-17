इटावा में सरिया चोरी कांड का वांछित बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली
निर्माणाधीन मकान से करीब 1.25 कुंतल लोहे की सरिया चोरी हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 11:10 AM IST
इटावा: बकेवर थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है. गिरफ्तार आरोपी चोरी के मामले में वांछित था और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त को लोहिया नगर निवासी जीतपाल सिंह ने थाना बकेवर में तहरीर दी थी कि 14 अगस्त की रात उनके निर्माणाधीन मकान से करीब 1.25 कुंतल लोहे की सरिया चोरी हो गई. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. पुलिस के अनुसार, इस घटना में तीन आरोपियों संदीप उर्फ कल्लू, नईमुद्दीन उर्फ नईम और अशोक कुमार को 15 अगस्त को ही पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
एसपी ग्रामीण श्रीश चंद ने बताया कि इसी मामले में वांछित आरोपी की तलाश में रविवार को बकेवर पुलिस लुधियानी से निवाड़ी कलां जाने वाले मार्ग पर लालाराम इंटर कॉलेज तिराहे के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान निवाड़ी कलां की तरफ से एक टाटा डीसीएम आती दिखाई दी. पुलिस ने वाहन को रोकने का इशारा किया तो चालक ने पुलिस टीम पर कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और वाहन लेकर भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश डीसीएम को कच्चे रास्ते पर उतारकर झाड़ियों की आड़ में छिप गया और दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग की. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय सोनू पुत्र कन्हई सिंह, निवासी पुरवा फकीरे, थाना सहायल, जनपद औरैया के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, दो जिंदा और दो खोखा कारतूस, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त टाटा डीसीएम बरामद की है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ हत्या, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. बकेवर थाने में उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में नया मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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