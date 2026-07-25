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भिवानी में इनामी बदमाश गिरफ्तार, दो अवैध देसी कट्टे और सात जिंदा कारतूस बरामद

भिवानी: सीआईए स्टाफ-द्वितीय टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले सवा साल से फरार चल रहे 5 हजार रुपये के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो अवैध देसी कट्टे और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इस मामले में भिवानी के डीएसपी क्राइम अनुप कुमार ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी.

भिवानी में इनामी बदमाश गिरफ्तार: डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि "जिला पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशों के तहत वांछित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत सीआईए स्टाफ-द्वितीय के प्रभारी उप निरीक्षक दशरथ के नेतृत्व में गठित टीम ने तोशाम क्षेत्र से इस इनामी बदमाश को दबोचा."

भिवानी में इनामी बदमाश गिरफ्तार, दो अवैध देसी कट्टे और सात जिंदा कारतूस बरामद (ETV Bharat)

सवा साल से वांछित था आरोपी: डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने कहा कि "4 अप्रैल 2025 को थाना तोशाम में सुभाष नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के बेटे रवि और भाई बिजेंद्र के साथ बेरहमी से मारपीट कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई थीं. इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, लेकिन एक मुख्य आरोपी संजय पिछले सवा साल से लगातार फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था."