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शाहजहांपुर और सुलतानपुर में पुलिस मुठभेड़, ये बदमाश हुए गिरफ्तार

शाहजहांपुर/सुलतानपुर: शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस ने आठ मुकदमों में वांछित एक अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया. वहीं, सुलतानपुर में भी पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीक्षा भंवरे ने शुक्रवार को बताया कि थाना तिलहर पुलिस रटापुल गुलेरिया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उसकी मोटर साइकिल फिसल गई, जिसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थाना कटरा क्षेत्र निवासी रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू (38) के रूप में हुई है. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गैंगस्टर एक्ट और मादक पदार्थों की तस्करी सहित कुल आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में उपचार कराया जा रहा है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.



बता दें कि बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के पडेरा गांव का रहने वाला मोहम्मद रियाज उर्फ बाबू मादक पदार्थ की तस्करी का एक बड़ा तस्कर है. उसने कटरा थाना क्षेत्र के आतिशबाजान में अपना मकान बनाया था. वह यहीं से अपने शोरूम, ईंट भट्टे और अन्य संपत्तियां खड़ी की थी. पुलिस ने तीन महीने पहले तस्कर 80 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी.