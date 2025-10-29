ETV Bharat / state

दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में मुठभेड़ के बाद वांटेड अपराधी गिरफ्तार, पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी गोली

दिल्ली पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, इस कार्रवाई के बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में मुठभेड़ के बाद वांटेड अपराधी गिरफ्तार
दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में मुठभेड़ के बाद वांटेड अपराधी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 11:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में मंगलवार देर रात पुलिस और एक वांछित अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें गोली लगने से आरोपी घायल हो गया जबकि पुलिसकर्मी की जान बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचा ली. स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब दो बजे स्पेशल स्टाफ की टीम ने न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में जीरो पुष्ता के पास बिजलीघर के नजदीक संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की थी. इसी दौरान एक युवक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दिया, पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने रुकने की बजाय पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की.

पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे चेतावनी देकर आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन उसने दोबारा गोली चला दी जिसकी एक गोली कांस्टेबल परमजीत की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी और वह बाल-बाल बच गए. इसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दो राउंड फायर किए जिनमें से एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह मौके पर गिर पड़ा.

न्यू उस्मानपुर में मुठभेड़
न्यू उस्मानपुर में मुठभेड़ (ETV BHARAT)

पुलिस ने घायल आरोपी को काबू में लेकर तुरंत अस्पताल भेजा जहां उसकी पहचान इमरान उर्फ काला (21) पुत्र मुस्तफा निवासी जनता मज़दूर कॉलोनी वेलकम के रूप में हुई. उसके पास से एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. जांच में सामने आया कि जिस बाइक पर वह सवार था वह ज्योति नगर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान उर्फ काला न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में वांछित था और पहले भी वेलकम थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने जांच की है. 'स्पेशल स्टाफ की टीम द्वारा गोलीबारी के बाद सशस्त्र, वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया आरोपी की पहचान इमरान उर्फ ​​काला (21 वर्ष)निवासी जनता मजदूर कॉलोनी, वेलकम के रूप में हुई. उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए. सत्यापन पर, वह जिस मोटरसाइकिल पर सवार था, वह थाना ज्योति नगर क्षेत्र से चोरी की गई पाई गई. आरोपी इमरान उर्फ ​​काला थाना न्यू उस्मानपुर में धारा 309(4) 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज एक मामले में वांछित था. वह पहले थाना वेलकम में दर्ज एक मामले में शामिल पाया गया था. फोरेंसिक टीमें सबूत इकट्ठा कर रही हैं. थाना न्यू उस्मानपुर में धारा 221/132/109(1) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

मामले में थाना न्यू उस्मानपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221/132/109(1) एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस इस मुठभेड़ को पूर्वोत्तर दिल्ली में सक्रिय असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देख रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली के महरौली में पुलिस और वांटेड कोकू पहाड़िया में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल

ये भी पढ़ें- दिल्ली में मारे गए बिहार के गैंगस्टर्स का था ये प्लान, पुलिस ने किया फेल; ज्वाइंट सीपी ने किया बड़ा खुलासा

TAGGED:

एनकाउंटर
न्यू उस्मानपुर में मुठभेड़
ENCOUNTER IN DELHI
ENCOUNTER IN NEW USMANPUR DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 30 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.