सोनीपत में मुठभेड़, 3 गोली लगने के बाद इनामी अपराधी अंकित रिढ़ाऊ गिरफ्तार, 20 से ज्यादा मामलों में है आरोपी

20 से ज्यादा मामलों में फरार चल रहे पांच हजार के इनामी आरोपी को सोनीपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

Ankit Ridhau Arrested From Sonipat
अस्पताल में पुलिस हिरासत में इनामी अपराधी अंकित रिढ़ाऊ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 2:29 PM IST

सोनीपतः जिले के खरखौदा क्षेत्र के गांव सोहटी के पास सीआईए-1 की टीम और इनामी बदमाश अंकित रिढ़ाऊ के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में कुल 3 गोली लगी है. घायल अवस्था में उसे खरखौदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. अंकित रिढ़ाऊ पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है. आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था, इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई. पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है.

एक अवैध पिस्तौल और चोरी की बाइक बरामदः डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादयान ने बताया कि सोनीपत के खरखोदा में स्थित आईएमटी में अंकित रिढ़ाऊ आज फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था. इस दौरान सोनीपत क्राइम ब्रांच वन की टीम द्वारा अंकित को रुकने का इशारा किया गया. लेकिन अंकित द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अंकित पर गोली चलाई. अंकित के दोनों पैरों में गोली लगी है. अंकित के पास से एक अवैध पिस्तौल और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है.

सोनीपत से इनामी अपराधी अंकित रिढ़ाऊ गिरफ्तार (Etv Bharat)

सामान्य अस्पताल में चल रहा है इलाजः घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया. पुलिस ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ के बाद उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य खुलासे होने की संभावना है. आरोपी को खरखौदा के सामान्य अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है.

हत्या का प्रयास, रंगबाजी सहित 20 मामलों में है नामजद: सोनीपत डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादयान ने बताया कि " सोनीपत के गांव रिढ़ऊ निवासी अंकित लूट और हत्या की कोशिश के करीब 20 मामलों में नामजद है. इसके अलावा दो सप्ताह पहले मुरथल टोल प्लाजा के पूर्व मैनेजर पर कोर्ट में गवाही देने जाते समय किए गए जानलेवा हमले में भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था और लंबे समय से सीआईए-1 की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी."

आरोपी के दोनों पैर में लगी है गोलीः डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादयान ने बताया कि "सीआईए-1 प्रभारी बीर सिंह को आज आरोपी के गांव सोहटी के पास होने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की. आरोपी को घेरकर पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. आरोपी ने पुलिस पर दो गोलियां चलाई, जिसमें खुद को बचाते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई. आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था."

