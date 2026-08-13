चंदौली में 50 हजार के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, गिरफ्तार
पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 11:14 AM IST
चंदौली/बरेली: सैयदराजा थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को 50 हजार रुपये के इनामी वांछित बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक खाली कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. वहीं बरेली में रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है.
सीओ सदर नामेंद्र रावत के मुताबिक 15 दिसंबर 2025 को सैयदराजा थाना क्षेत्र के तिनधुआं गांव में हत्या सहित डकैती की घटना हुई थी. मामले में सात अभियुक्तों में पांच को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दो वांछित थे. इनमें बिहार के कैमूर जिले के नुआंव थाना क्षेत्र के सतोपती निवासी राजू मुसहर भी शामिल था.
बुधवार को समइया पट्टीदारी के पास पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सर्विलांस से राजू के चन्दौली आने की सूचना मिली. पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इसमें उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
राजू के खिलाफ चन्दौली जिले के विभिन्न थानों में चोरी, बरामदगी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत छह मुकदमे दर्ज हैं. मोटरसाइकिल चोरी की है या अभियुक्त की है, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
बरेली में रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
नवाबगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी विमलेश कुमार (27) को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और 450 रुपये बरामद किए हैं. क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्र ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में छेड़खानी का अभियोग भी दर्ज है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है.
ये भी पढ़ेंः आजादी के 80 साल और यूपी के गांवों की हकीकत; क्या हर घर पहुंच गया 'नल से जल'? जानिए
ये भी पढ़ेंः ETV Bharat की खबर का बड़ा असर: बच्चों के प्रदर्शन के बाद जागा प्रशासन, कच्ची सड़क पर डलवाई गई बजरी