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अपहरण और हत्या के मामले में वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, दो मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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अमरोहा/गोंडा: थाना डिडौली क्षेत्र में शुक्रवार को अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया. वहीं, गोंडा के माधवपुर चकत्ता गांव में एक युवती के हत्यारोपी संजय गौतम को शुक्रवार शाम पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, दो मोबाइल फोन और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है. घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएचसी जोया में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया (Video Credit; ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के अनुसार, शुक्रवार रात थाना डिडौली पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले का वांछित आरोपी शान पुत्र रियाजुल, ग्राम नर्थो से बड़ी दरगाह की ओर जाने वाला है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सड़क की घेराबंदी की और आरोपी का इंतजार शुरू कर दिया. कुछ ही देर बाद एक युवक मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उसका पीछा किया. भागने के दौरान ट्यूबवेल के पास आरोपी की मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई.

इस दौरान चारों तरफ से घिरा देख, आरोपी ने अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई. घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान शान पुत्र रियाजुल के रूप में हुई है, जो थाना डिडौली में दर्ज एक बच्चे के अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहा था. पुलिस ने आरोपी को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोया भेजा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

अमरोहा पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है. अपहरण और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामले में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है.

वहीं, गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के माधवपुर चकत्ता गांव में युवती की हत्या के मामले में नामजद आरोपी, संजय गौतम शुक्रवार शाम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

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