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मुखिया मुन्ना मिश्रा हत्याकांड में कुख्यात अपराधी लुधियाना से गिरफ्तार, 25 हजार का है इनामी बदमाश

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में चर्चित मुखिया मुन्ना मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. 25 हजार रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी आकाश सोनार को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था.

विकेश झा गिरोह का सक्रिय सदस्य था आकाश: पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी आकाश सोनार कुख्यात अपराधी विकेश झा गिरोह का सक्रिय सदस्य था. सीतामढ़ी और शिवहर जिले में उसके खिलाफ हत्या, लूट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से संगीन वारदातों में संलिप्त रहा है.

मुखिया मुन्ना मिश्रा हत्याकांड (ETV Bharat)

लुधियाना में छुपा था आरोपी: आकाश सोनार पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लुधियाना में एक मोटर गैराज में मजदूर के रूप में काम कर रहा था. उसने अपनी पहचान छिपा रखी थी. हैरानी की बात यह है कि उसने दो शादियां कर रखी थीं और अलग-अलग पहचान से रह रहा था.

मुखिया मुन्ना मिश्रा की गोली मारकर हत्या हुई थी: कुछ समय पहले सीतामढ़ी में मुखिया मुन्ना मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया था. इस हत्याकांड ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे.

तकनीकी और खुफिया जानकारी से ट्रेस हुई लोकेशन: सीतामढ़ी पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद लुधियाना में छापेमारी कर आकाश सोनार को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर सीतामढ़ी लाया जा रहा है.