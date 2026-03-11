घूमना चाहते हैं साउथ के तिरूपति और मिनाक्षी टेंपल? IRCTC ने लांच किया है स्पेशल पैकेज जानिए खासियत
IRCTC ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी की यात्रा के लिए लांच किया पैकेज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 8:04 PM IST
लखनऊ: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी दर्शन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यात्रा का पैकेज लांच किया है. 11 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ग्यारह रात और 12 दिन का ये पैकेज है. आइए जानते हैं इस पैकेज में क्या-क्या चीजें शामिल हैं.
इस यात्रा के मुख्य आर्कषक: तिरुपति बालाजी मंदिर (तिरुपति), रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), स्थानीय दर्शन (कन्याकुमारी), मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (मरकापुर).
ट्रेन में कुल बर्थ 751: श्रेणी अनुसार कुल बर्थों की संख्या 751 है. सेकंड एसी में (कुल 49 सीटें), थर्ड एसी में (कुल 210 सीटें) और स्लीपर में (कुल 492 सीटें) निर्धारित हैं.
ये हैं उतरने चढ़ने के स्टेशन: उतरने और चढ़ने के स्टेशन गोरखपुर- मनकापुर- अयोध्या कैंट– सुल्तानपुर - मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़- प्रयागराज संगम- रायबरेली- लखनऊ- कानपुर सेंट्रल–उरई-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–ललितपुर हैं.
ये है पैकेज की प्राइज़: IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज में सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता और दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन, एसी या नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है. इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 24,790 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 साल) का पैकेज का मूल्य 23,400 रुपए है. (स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल-ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग या नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है.
- स्टैंडर्ड श्रेणी- (थर्ड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 42530 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 साल) का पैकेज का मूल्य 40900 रुपए है.
- कम्फर्ट श्रेणी- (सेकंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 56710 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 साल) का पैकेज का मूल्य 54,750 रुपए है.
CRM अजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि इस यात्रा सेवा में LTC और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी और गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए 9236391908, 9305110962, 8287930908, 9415042930, 8287930913, 9236391925 इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.
