गर्मी की छुट्टियों में करिए हिमाचल प्रदेश की सैर, IRCTC का ये टूर पैकेज है बेहतरीन, जानें बुकिंग डिटेल्स
यह पैकेज 6 रात और 7 दिन का होगा. इसमें यात्रियों को हिमाचल प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 4:16 PM IST
लखनऊ : भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) लखनऊ ने धर्मशाला-खज्जियार विद शक्तिपीठ के लिए समर स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह पैकेज 6 रात और 7 दिन का होगा. इसमें यात्रियों को हिमाचल प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. 31 मई को लखनऊ से यात्रा को रवाना किया जाएगा.
IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया, इस यात्रा में यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा व्यवस्था की गई है. यात्रा के दौरान यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अच्छे होटलों में की जाएगी. पैकेज में नाश्ता और रात्रि भोजन, सभी दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, अनुभवी टूर एस्कॉर्ट और स्थानीय परिवहन की सुविधा शामिल है.
इस टूर के अंतर्गत यात्रियों को अमृतसर (अटारी-वाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर), खज्जियार (खज्जियार झील और घास के मैदान), चंबा (लक्ष्मी नारायण मंदिर, भूरी सिंह संग्रहालय), धर्मशाला (HPCA क्रिकेट स्टेडियम), मैक्लोडगंज (भगसूनाग मंदिर, दलाई लामा मंदिर), चामुंडा देवी (शक्तिपीठ) और श्री बज्रेश्वरी देवी (शक्तिपीठ) के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा.
उन्होंने बताया, एक व्यक्ति के रुकने पर पैकेज 69,800 रुपए होगा. दो लोगों के साथ रुकने पर प्रति व्यक्ति 53,500 रुपए और तीन लोगों के साथ ठहरने पर 50,200 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे. माता-पिता के साथ ठहरने पर 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों का पैकेज मूल्य ₹39,900 रुपये (बेड सहित) और 33,800 रुपए (बिना बेड) होगा.
दो से पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए बिना बेड पैकेज मूल्य 18,900 रुपए प्रति बच्चा निर्धारित है. इस टूर की बुकिंग “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी. सीटें सीमित हैं. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित IRCTC कार्यालय और IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए 9236391909 / 8287930902 इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.
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