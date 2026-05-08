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गर्मी की छुट्टियों में करिए हिमाचल प्रदेश की सैर, IRCTC का ये टूर पैकेज है बेहतरीन, जानें बुकिंग डिटेल्स

गर्मी की छुट्टियों में करिए हिमाचल प्रदेश की सैर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) लखनऊ ने धर्मशाला-खज्जियार विद शक्तिपीठ के लिए समर स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह पैकेज 6 रात और 7 दिन का होगा. इसमें यात्रियों को हिमाचल प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. 31 मई को लखनऊ से यात्रा को रवाना किया जाएगा. IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया, इस यात्रा में यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा व्यवस्था की गई है. यात्रा के दौरान यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अच्छे होटलों में की जाएगी. पैकेज में नाश्ता और रात्रि भोजन, सभी दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, अनुभवी टूर एस्कॉर्ट और स्थानीय परिवहन की सुविधा शामिल है. इस टूर के अंतर्गत यात्रियों को अमृतसर (अटारी-वाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर), खज्जियार (खज्जियार झील और घास के मैदान), चंबा (लक्ष्मी नारायण मंदिर, भूरी सिंह संग्रहालय), धर्मशाला (HPCA क्रिकेट स्टेडियम), मैक्लोडगंज (भगसूनाग मंदिर, दलाई लामा मंदिर), चामुंडा देवी (शक्तिपीठ) और श्री बज्रेश्वरी देवी (शक्तिपीठ) के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा.