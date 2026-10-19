यहां होती है दीवार की पूजा, 200 साल से भी अधिक प्राचीन है बुढ़िया माता मंदिर
हजारीबाग के बुढ़िया माता मंदिर में दीवार की पूजा की जाती है. इस मंदिर में मां की मूर्ति भी नहीं रखी गई है.
Published : October 19, 2026 at 2:21 PM IST
हजारीबाग: मां दुर्गा के कई रूप हैं. कहीं मां का चरण तो कहीं नयन तो कहीं ज्वाला के रूप में पूजी जाती हैं. हजारीबाग के इचाक के एक मंदिर में मां के निराकार रूप की पूजा होती है. यहां न प्रतिमा है न पिंडी. भक्त दीवार की पूजा करते हैं. इस मंदिर से लोगों की आस्था ऐसी है कि दूर दराज से पूजा करने के लिए पहुंचते हैं.
बुढ़िया माता मंदिर में दीवार की पूजा
हजारीबाग के इचाक प्रखंड में बुढ़िया माता मंदिर अवस्थित है. यहां नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां दीवार की पूजा की जाती है. जहां न तो कोई प्रतिमा है और न ही पिंडी.
मां के निराकार रूप की पूजा अर्चना पिछले 200 सालों से चली आ रही है. मंदिर में सिर्फ हजारीबाग ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य से भी भक्त पूजा के लिए पहुंचते हैं. लोगों को इस मंदिर पर अटूट विश्वास है. कहा जाता है कि जो भी मां से मुराद मांगता है मां उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है.
क्या है मंदिर की खासियत
जिले के इचाक प्रखंड के बनसटांड़ में बुढ़िया माता मंदिर है. बुढ़िया माता मंदिर में दीवार पर आकृति उभरी हुई है. सप्तमी के दिन उस पर सिंदूर और घी लगाने की प्रथा है. इस मंदिर के साथ किवदंती जुड़ी हुई है.
कहा जाता है कि 1668 में इचाक में हैजा महामारी के रूप में फैल गया था. उस वक्त एक बूढ़ी माता इचाक बाजार में दिखीं. बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने मिट्टी दी और गांव से दूर रखने को कहा. कुछ देर बाद माता गायब हो गई और धीरे-धीरे महामारी खत्म हो गई. माता की दी हुई मिट्टी ने दीवार का रूप ले लिया, जिसकी सालों से पूजा होती आ रही है.
क्या कहते हैं भक्त
भक्त भी कहते हैं कि जो भी यहां सच्चे मन से मांगा है, मां आशीर्वाद देती है. इस कारण दूर दराज से लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं. भक्त बताते हैं कि इस मंदिर की महिमा के बारे में बखान करना उगते सूरज को दीया दिखाने के बराबर है. अटूट विश्वास और श्रद्धा के कारण सालों भर मंदिर में भक्त आते हैं. नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है. भक्त माता के दरबार खींचे चले आते हैं.
ये भी पढ़ें: बंगीय दुर्गाबाड़ी में सोने-चांदी के गहनों से होता है मां का शृंगार, मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु दान करते हैं जेवरात
दुर्गा पूजा को लेकर हजारीबाग में विशेष सुरक्षा इंतजाम, गुप्तचर के साथ-साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का बिछा जाल
Durga Puja Special: 'शिक्षा सभी के लिए' थीम पर बना पंडाल, पढ़ाई के महत्व को कर रहा प्रदर्शित