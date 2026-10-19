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यहां होती है दीवार की पूजा, 200 साल से भी अधिक प्राचीन है बुढ़िया माता मंदिर

बुढ़िया माता मंदिर में दीवार की पूजा ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: मां दुर्गा के कई रूप हैं. कहीं मां का चरण तो कहीं नयन तो कहीं ज्वाला के रूप में पूजी जाती हैं. हजारीबाग के इचाक के एक मंदिर में मां के निराकार रूप की पूजा होती है. यहां न प्रतिमा है न पिंडी. भक्त दीवार की पूजा करते हैं. इस मंदिर से लोगों की आस्था ऐसी है कि दूर दराज से पूजा करने के लिए पहुंचते हैं.

बुढ़िया माता मंदिर में दीवार की पूजा