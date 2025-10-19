ETV Bharat / state

पलामू में वॉल पुट्टी मिस्त्री की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में वॉल पुट्टी का काम करने वाले हसन अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे की है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है.

पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी हसन अली की गर्दन में तीन गोलियां लगीं. वह 2020 में हत्या के एक मामले में जेल भी गया था. रिहा होने के बाद वह शहर से बाहर चला गया और कुछ दिन पहले ही घर लौटा था. हसन अली का भाई एक सरकारी अधिकारी के यहां ड्राइवर है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हसन अली वॉल पुट्टी के साथ कई अन्य काम भी करता था. रविवार की सुबह वह सड़क पर खड़ा था, तभी अपराधी आए और उसे उठा ले गए. शाहपुर मचान पर अपराधियों ने उसे चाकू मारा और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने पुलिस और परिजनों को इसकी सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी.

चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस बीच, घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचे हैं.