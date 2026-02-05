ETV Bharat / state

प्रयागराज में निर्माणाधीन बेसमेंट से सटी मस्जिद की दीवार गिरी, मलबे में दबे 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू

दीवार गिरने से मजदूर दबे. ( Etv Bharat )

प्रयागराजः संगम नगरी के शाहगंज थाना क्षेत्र में मस्जिद के बगल में एक मकान का बेसमेंट बनाया जा रहा था. तभी मस्जिद का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसमें तीन लोगों की दबे होने की सूचना पर शाहगंज पुलिस को दी गई. सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई स्थिति के गंभीरता को देखते हुए अन्य थानों की भी फोर्स बुलाई गई. मलबे में दबे तीन व्यक्तियों को बाहर निकाल कर उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेज दिया गया है. जबकि एक व्यक्ति के मलबे में होने की आशंका स्थानीय लोग जता रहे हैं. एसडीआरएफ की एक टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है.