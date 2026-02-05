ETV Bharat / state

प्रयागराज में निर्माणाधीन बेसमेंट से सटी मस्जिद की दीवार गिरी, मलबे में दबे 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू

एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्क्यू जारी, घायलों में एक मिस्त्री और दो लेबर

दीवार गिरने से मजदूर दबे. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:13 PM IST

प्रयागराजः संगम नगरी के शाहगंज थाना क्षेत्र में मस्जिद के बगल में एक मकान का बेसमेंट बनाया जा रहा था. तभी मस्जिद का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसमें तीन लोगों की दबे होने की सूचना पर शाहगंज पुलिस को दी गई.

सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई स्थिति के गंभीरता को देखते हुए अन्य थानों की भी फोर्स बुलाई गई. मलबे में दबे तीन व्यक्तियों को बाहर निकाल कर उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेज दिया गया है. जबकि एक व्यक्ति के मलबे में होने की आशंका स्थानीय लोग जता रहे हैं. एसडीआरएफ की एक टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है.

प्रयागराज में हादसा. (ETV Bharat)

एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता ने बताया कि मस्जिद के बगल में मकान का बेसमेंट बनाया जा रहा था. इसकी वजह से मस्जिद का एक हिस्सा टूट कर गिर गया . शाहगंज पुलिस के अलावा अन्य थानों की भी फोर्स मौके पर बुलाई गई है. एक मिस्त्री और दो लेबर को रेस्क्यू करके भेज दिया गया है. एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. जिससे कोई और व्यक्ति मलबे में दबे हो तो उसे बाहर निकाला जा सके. मलबे से निकाले गए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. मौके स्थिति सामान्य है. घायलों की भी स्थिति ठीक है.

