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प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल है, बिजली से लेकर राशन तक की समस्याएं गहराने लगी हैं

लेडीज पार्क की दीवार गिरी ( Photo Credit:ETV Bharat )

​मेरठ/सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर मेरठ में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. बारिश ने भीषण गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन अब यह आम जन के लिए जी का जंजाल बन चुकी है. सड़कों से लेकर दफ्तरों तक और लोगों के घरों तक में पानी ही पानी है, जिससे पूरे शहर का जनजीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं, सहारनपुर में बारिश के कारण शुक्रवार को सैय्यद माजरा गांव के कब्रिस्तान से कुछ शव निकलकर पानी में तैरने लगे, जिसके बाद, क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कब्रिस्तान पहुंचे और शवों को एकत्र कर, धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए सभी शवों को दोबारा सम्मानपूर्वक सुपुर्द-ए-खाक कराया. इस दौरान ​मेरठ के सबसे व्यस्त और प्रमुख इलाकों में स्थित 'लेडीज पार्क' का भारी-भरकम दीवार भरभरा कर गिर गई. गनीमत रही कि दीवार गिरने के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. लेडीज पार्क के पास ही बने मुख्य बिजलीघर (विद्युत उपकेंद्र) में बीते रोज से कई फीट पानी जमा है, सुरक्षा के मद्देनजर और भारी फाल्ट होने के कारण विभाग को तुरंत बिजली काटनी पड़ी. इसके चलते स्थानीय निवासियों को लगातार 18 घंटे तक बिना बिजली के गुजारना पड़ा. ​ नगर निगम के कागजी दावे सब हवा-हवाई साबित हो रहे हैं. शास्त्रीनगर, बच्चा पार्क, खैरनगर, थापरनगर और सेंट्रल मार्केट जैसे बड़े व्यापारिक क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भरा है. नाले ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी व्यापारियों के शोरूम और दुकानों के भीतर तक घुस गया है, जिससे लाखों रुपये का सामान खराब होने की आशंका है. बेबस व्यापारी सुबह से ही अपनी दुकानों के बाहर खुद बाल्टियों और वाइपर से पानी निकालते देखे जा रहे है.