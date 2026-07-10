प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल है, बिजली से लेकर राशन तक की समस्याएं गहराने लगी हैं
बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई, अब जनसमस्याओं ने बढ़ाई मुसीबत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 2:51 PM IST
मेरठ/सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर मेरठ में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. बारिश ने भीषण गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन अब यह आम जन के लिए जी का जंजाल बन चुकी है. सड़कों से लेकर दफ्तरों तक और लोगों के घरों तक में पानी ही पानी है, जिससे पूरे शहर का जनजीवन अस्त-व्यस्त है.
वहीं, सहारनपुर में बारिश के कारण शुक्रवार को सैय्यद माजरा गांव के कब्रिस्तान से कुछ शव निकलकर पानी में तैरने लगे, जिसके बाद, क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कब्रिस्तान पहुंचे और शवों को एकत्र कर, धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए सभी शवों को दोबारा सम्मानपूर्वक सुपुर्द-ए-खाक कराया.
इस दौरान मेरठ के सबसे व्यस्त और प्रमुख इलाकों में स्थित 'लेडीज पार्क' का भारी-भरकम दीवार भरभरा कर गिर गई. गनीमत रही कि दीवार गिरने के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
लेडीज पार्क के पास ही बने मुख्य बिजलीघर (विद्युत उपकेंद्र) में बीते रोज से कई फीट पानी जमा है, सुरक्षा के मद्देनजर और भारी फाल्ट होने के कारण विभाग को तुरंत बिजली काटनी पड़ी. इसके चलते स्थानीय निवासियों को लगातार 18 घंटे तक बिना बिजली के गुजारना पड़ा.
नगर निगम के कागजी दावे सब हवा-हवाई साबित हो रहे हैं. शास्त्रीनगर, बच्चा पार्क, खैरनगर, थापरनगर और सेंट्रल मार्केट जैसे बड़े व्यापारिक क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भरा है. नाले ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी व्यापारियों के शोरूम और दुकानों के भीतर तक घुस गया है, जिससे लाखों रुपये का सामान खराब होने की आशंका है. बेबस व्यापारी सुबह से ही अपनी दुकानों के बाहर खुद बाल्टियों और वाइपर से पानी निकालते देखे जा रहे है.
मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए 'ऑरेंज अलर्ट' और शहर के मौजूदा बिगड़े हालातों को देखते हुए मेरठ के जिलाधिकारी (DM) ने संज्ञान लिया है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी बोर्ड (UP बोर्ड, CBSE, ICSE) के कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में एक दिन का विशेष अवकाश घोषित कर दिया गया है. जलभराव और बदइंतजामी पर चारों तरफ से घिरे मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने स्थिति को लेकर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि "यह सच है कि लगातार हुई अत्यधिक बारिश के कारण कुछ प्रमुख इलाकों और निचले हिस्सों में पानी जमा हुआ है.
लेडीज पार्क की दीवार गिरने और बिजलीघर में पानी भरने की सूचना मिलते ही नगर निगम की 'नाला-नाली गैंग' और आपदा प्रबंधन की टीमें जेसीबी व हैवी पंपिंग सेट लेकर मौके पर पहुंची है. पानी निकालने का काम युद्धस्तर पर जारी है, जिन भी क्षेत्रों में नाला सफाई या ड्रेनेज में लापरवाही पाई जाएगी, संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी".
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले अगले 24 से 48 घंटों तक रुक-रुक कर बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे नगर निगम की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं.
सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के कारण शुक्रवार को देहरादून-दिल्ली हाईवे स्थित सैय्यद माजरा गांव के कब्रिस्तान की कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ कब्रों से शव निकलकर पानी में तैरने लगे, जिसके बाद, क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कब्रिस्तान पहुंचे और शवों को एकत्र कर, धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए सभी शवों को दोबारा सम्मानपूर्वक सुपुर्द-ए-खाक कराया.
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