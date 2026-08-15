बारां के जलवाड़ा में उद्घाटन के डेढ़ माह बाद ही गिरी हाई लेवल ब्रिज की दीवार, जेईएन ने बताई ये वजह
PWD के जेईएन दिवेश अग्रवाल ने बताया कि दीवार की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा.
Published : August 15, 2026 at 8:05 PM IST
बारां: जिले के जलवाड़ा गांव के पास पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की दीवार अचानक गिर गई. पुलिया का उद्घाटन हुए अभी करीब डेढ़ माह ही हुआ है. गनीमत रही कि दीवार गिरने के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. जानकारी के अनुसार, जलवाड़ा गांव के समीप पार्वती नदी पर निर्मित हाई लेवल ब्रिज का गत 28 जून को प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वर्चुअल माध्यम से और बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने मौके पर उद्घाटन किया था.
अचानक भरभराकर गिरी दीवार: बताया जा रहा है कि हाई लेवल ब्रिज की एक दीवार अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. दीवार के गिरने से मौके पर मलबा फैल गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. घटना की सूचना मिलते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और दीवार गिरने के कारणों की जानकारी जुटाई.
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जेईएन ने बताया-सेटेलमेंट के कारण गिरी दीवार: मौके पर पहुंचे PWD के जेईएन दिवेश अग्रवाल ने प्रारंभिक तौर पर दीवार गिरने की वजह सेटेलमेंट यानी जमीन अथवा संरचना के बैठने को बताया है. जेईएन के अनुसार सेटेलमेंट आ जाने के कारण दीवार पर दबाव पड़ा और वह गिर गई. अधिकारी ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य सुबह से शुरू कर दिया जाएगा.
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क्या बोले स्थानीय निवासी: स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिया की दीवार इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त होकर गिर सकती है, तो निर्माण के दौरान गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की निगरानी किस स्तर पर की गई. इसकी जांच होनी चाहिए. लोगों ने मांग की है कि विभाग केवल क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में पुल की मजबूती को लेकर किसी तरह का खतरा पैदा न हो.