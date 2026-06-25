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दिल्ली के महरौली में पुरानी इमारत की दीवार भरभराकर गिरी, बड़ा हादसा टला

दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

महरौली में पुरानी इमारत की दीवार भरभराकर गिरी
महरौली में पुरानी इमारत की दीवार भरभराकर गिरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 2:23 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां एक पुरानी तीन मंजिला इमारत को गिराने के दौरान अचानक उसकी दीवार भरभराकर गिर गई. दीवार के साथ भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, महरौली इलाके में आज सुबह करीब आठ बजे एक पुरानी तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था. इमारत काफी जर्जर हो चुकी थी. इमारत के बड़े हिस्से को पहले ही तोड़ा जा चुका था, जबकि बचा हुआ हिस्सा जेसीबी मशीन की मदद से हटाया जा रहा था.

महरौली में पुरानी इमारत की दीवार भरभराकर गिरी (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही जेसीबी ने इमारत के एक हिस्से पर दबाव बनाया, अचानक पूरी दीवार असंतुलित होकर भरभराकर नीचे गिर गई. दीवार के गिरते ही धूल का बड़ा गुबार उठ गया और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. दीवार बगल में मौजूद खाली प्लॉट की तरफ गिरी, लेकिन उसका मलबा सड़क तक फैल गया. कुछ समय के लिए इलाके में आवाजाही भी प्रभावित हुई.

हालांकि जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त दीवार के नीचे कोई मौजूद नहीं था. इसी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि दीवार गिरने की आवाज काफी तेज थी और कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, फिर घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई. सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया.

पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति दबा तो नहीं है. शुरुआती जांच में किसी के घायल होने या किसी तरह के जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. हादसे के बाद सड़क पर फैले मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया. जेसीबी और मजदूरों की मदद से कुछ ही घंटों में सड़क को साफ कर दिया गया, ताकि यातायात सामान्य हो सके. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि इमारत को गिराने का काम सभी सुरक्षा मानकों के तहत किया जा रहा था या नहीं.

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