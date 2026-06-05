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दिल्ली में निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों पर गिरी दीवार, एक की मौत

लोगों ने बताया कि घटना के 15 मिनट के भीतर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. मामले में जांच शुरू कर दी गई है.

निर्माण कार्य के दौरान गिरी दीवार
निर्माण कार्य के दौरान गिरी दीवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 1:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में गुरुवार देर रात निजामुद्दीन थाना इलाके में निर्माण कार्य के दौरान श्मशान घाट की दीवार गिरने से तीन मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई. वहीं दो घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. दरअसल, गुरुवार रात करीब एक बजे सीवर पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था. इसी दौरान दीवार भरभराकर गिरी, जिसमें मजदर दब गए.

प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने बताया कि सीवर पाइपलाइन डालने के लिए जेसीबी के माध्यम से खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान दीवार गिरने से मजदूर उसमें दब गए. हादसा होने के 15 मिनट के भीतर ही पुलिस मौके पर पहुंची और मजदरों को रेस्क्यू करना शुरू किया. अगर दीवार मेरे मकान की तरफ गिरती तो मेरी भी जान न बचती.

स्थानीय लोगों ने बताई घटना (ETV Bharat)

उनके अलावा मोहम्मद जमाल ने बताया कि खुदाई कार्य के कुछ भी सेफ्टी के लिए मौजूद नहीं था. जब जेसीबी ने मिट्टी हटाई, तो दीवार सड़क की तरफ गिर गई. ऐसे कामों में मजदूरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. केवल लापरवाही बरते जाने के कारण ही एक मजदूर की जान चली गई, जो कि काफी दु:खद है. फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है. अतिरिक्त डीसीपी-2 जसबीर सिंह ने बताया कि दमकल और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ मिलकर तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया. फंसे हुए तीन मजदूरों को निकाला गया और उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है.

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