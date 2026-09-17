बरेली में आंधी-बारिश से भरभराकर गिरी दीवार, तीन की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल
मरने वालों में दो महिला और एक बच्चा है. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 11:06 PM IST
बरेली : तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में तीन की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई. वहीं किला थाना क्षेत्र में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मरने वालों में दो महिला और एक बच्चा है.
आंवला तहसील के सिरौली थाना क्षेत्र के अंजनी गांव में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे तेज हवा और बारिश के दौरान एक पुराने खाली मकान की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के समय दीवार के पास तीन लोग मौजूद थे, जो मलबे की चपेट में आ गए.
अंजनी गांव निवासी फूलसिंह की सात वर्षीय बेटी रिया अपनी 60 वर्षीय दादी सुदामा देवी के साथ बरामदे के पास थी. पड़ोस में रहने वाले राजाराम का नौ वर्षीय बेटा राजा भी उनके साथ खेल रहा था. बारिश के कारण जर्जर हो चुकी पुराने मकान की दीवार अचानक तीनों के ऊपर गिर गई.
ग्रामीणों ने मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला. हादसे में सुदामा देवी और राजा की मौत हो गई, जबकि रिया गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे सीएचसी सिरौली ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
वहीं सीबीगंज थाना क्षेत्र के बल्ला कोठा गांव में गुरुवार सुबह बारिश के दौरान एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. एक महिला दीवार के मलबे की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतका की पहचान बल्ला कोठा गांव निवासी गणेशी (25) पत्नी कृष्ण पाल के रूप में हुई है. बताया गया कि सुबह बारिश के दौरान मकान की दीवार अचानक गिर गई. दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबी महिला को बाहर निकाला. इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
किला थाना क्षेत्र में छह घायल : किला थाना क्षेत्र में भी बारिश के दौरान मकान की दीवार गिरने से छह लोग घायल हो गए. सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य कराया.
डीएम बरेली अविनाश सिंह ने अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं और एक बच्चे की मौत से साथ ही किला क्षेत्र में छह लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. प्रशासन की ओर से हादसे में घायलों के उपचार की व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है.
यह भी पढ़ें : साइबर ठगी...रकम फ्रीज, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा वापस, जानें कहां हो रही चूक और क्या हैं नियम