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हाथरस में तेज आंधी-बारिश से दीवार गिरी, मलबे में दबकर दो मासूम बच्चों समेत तीन की मौत

हाथरस : तेज आंधी और बारिश के कारण जिले में तीन की मौत हो गई. सादाबाद क्षेत्र के गांव बिलारा में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिसके मालबे के नीचे दबकर दो बच्चों की मौत हो गई. वहीं मुरसान कोतवाली क्षेत्र के गांव बर्द्धवारी में बकरी चराने गए एक अधेड़ की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई.

कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव बिलारा में जयप्रकाश के मकान में निर्माण का काम चल रहा है. गुरुवार की शाम तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी. जयप्रकाश की 8 साल की बेटी लाडो और जितेंद्र का 12 साल का बेटा मनीष बारिश से बचने के लिए दीवार के पास जाकर खड़े हो गए.

इसी दौरान तेज तूफान के चलते निर्माणाधीन मकान की दीवार दोनों बच्चों के ऊपर गिर गई. दोनों बच्चे मलबे में दब गए. चीख पुकार सुन ग्रामीण दौड़े और मलबे में से दोनों बच्चों को बेहोशी की हालत में निकाल कर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलने पर सादाबाद एसएचओ विजय सिंह और एसडीएम गांव पहुंच गए. यहां पर पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराए जाने की बात कही. परिवार के लोगों ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराए जाने से साफ इनकार कर दिया.