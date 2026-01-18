ETV Bharat / state

घर की दीवार गिरने से मलबे में दबे पति-पत्नी, डंगा लगाने का कर रहे थे काम

शिमला: जिला में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक दंपति की दीवार गिरने से मौत हो गई. पुलिस मामले में जांच कर रही है. पुलिस से मिली जानकारीर के अनुसार मृतक दंपति नेपाल का रहने वाला है और कोटखाई के पुडग में रहता था. आसा पास के इलाकों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था.

दोनों कोटखाई में एक मकान में रहते थे. दोनों छमरोता गांव में एक घर में डंगा लगाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान घर की एक दीवार अचानक गिर गई और दोनों उसके नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. दोनों को मलबे से बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किए गए. आसपास के लोग मौके पर जुट गए और मलबा हटाने का प्रयास किया, लेकिन सफता नहीं मिली. इसी दौरान हादसे की सूचना 108 हेल्पलाइन को दी गई. कुछ देर में कोटखाई पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं, दोनों के शवों को बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

परिजनों में शोक की लहर