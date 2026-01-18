ETV Bharat / state

घर की दीवार गिरने से मलबे में दबे पति-पत्नी, डंगा लगाने का कर रहे थे काम

कोटखाई में डंगा लगाते समय घर की एक दीवार अचानक गिर गई. दोनों की इस हादसे में मौत हो गई.

नेपाली दंपति की मौत
शिमला: जिला में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक दंपति की दीवार गिरने से मौत हो गई. पुलिस मामले में जांच कर रही है. पुलिस से मिली जानकारीर के अनुसार मृतक दंपति नेपाल का रहने वाला है और कोटखाई के पुडग में रहता था. आसा पास के इलाकों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था.

दोनों कोटखाई में एक मकान में रहते थे. दोनों छमरोता गांव में एक घर में डंगा लगाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान घर की एक दीवार अचानक गिर गई और दोनों उसके नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. दोनों को मलबे से बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किए गए. आसपास के लोग मौके पर जुट गए और मलबा हटाने का प्रयास किया, लेकिन सफता नहीं मिली. इसी दौरान हादसे की सूचना 108 हेल्पलाइन को दी गई. कुछ देर में कोटखाई पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं, दोनों के शवों को बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

परिजनों में शोक की लहर

स्थानीय लोग बताते हैं कि हादसा अचानक हुआ और मृतक दंपति काम में पूरी तरह व्यस्त थे. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही यह पता चलेगा कि दीवार गिरने का कारण क्या था और हादसे में कोई लापरवाही हुई या नहीं. हादसे के बाद मृतक दंपति के परिजनों को सूचित कर दिया गया. परिजनों में शोक की लहर है.

एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा है कि 'पुलिस अभी मामले में जांच कर रही है. मौके पर मौजूद लोग और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी कि मामले में कोई लापरवाही है या दीवार खुद गिरी है.'

