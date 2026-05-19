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हरियाणा के सिरसा में जैक से मकान उठाते वक्त बड़ा हादसा, 3 मजदूर दबे, एक की मौत

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिला के गांव गुडिया खेड़ा में जैक पर टिके मकान की अचानक मंगलवार शाम को दीवार गिर गई जिससे वहां काम कर रहे 3 मजदूर दीवार के मलबे में दब गए. इसके बाद कड़ी मशक्कत से दो मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एंबुलेंस और जमाल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. चश्मदीदों ने बताया कि दीवार गिरने से बहुत तेज आवाज आई जिसके बाद लोग दौड़े-दौड़े वहां पर पहुंचे.

जैक से उठाया जा रहा था मकान : जानकारी के अनुसार आत्माराम का मकान काफी नीचे हो गया था. इसको ऊंचा उठाने के लिए ठेकेदार अशोक कुमार को ठेका दिया गया था. पिछले छह दिनों से जैक से मकान को ऊंचा उठाने का काम किया जा रहा था. यूपी के रायपुर निवासी वनीत कुमार ने बताया कि जैक की सहायता से रायपुर के मजदूर मनोज कुमार, विक्की और सिद्वार्थ काम कर रहे थे. शाम को करीबन साढ़े पांच बजे मकान की एक दीवार गिर गई. इसके बाद तीनों मजदूर उसके नीचे दब गये.

हरियाणा के सिरसा में जैक से मकान उठाते वक्त हादसा (ETV Bharat)

एक की मौत, दो घायल : इस दौरान विक्की और सिद्वार्थ को बाहर निकाल लिया गया, जबकि मनोज कुमार को लगभग 3 घंटे बाद बाहर निकाला गया. बाहर निकालने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों ने बॉडी को एम्बुलेंस के माध्यम से नागरिक अस्पताल में भेज दिया. वहीं, विक्की और सिद्धार्थ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों को पहले सिरसा लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने एक को गंभीर हालत के चलते हिसार के लिए रेफर कर दिया है. नाथूसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मकान की हालत ठीक नहीं थी. मकान को जैक से उठाते समय ये हादसा हो गया. हादसे में एक मजदूरी की मौत हो गई है. मामले में जांच जारी है.