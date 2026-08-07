ETV Bharat / state

दिल्ली में लगातार बारिश से हादसा, मॉडल टाउन में दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

मॉडल टाउन में दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त ( ETV Bharat )