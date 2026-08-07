दिल्ली में लगातार बारिश से हादसा, मॉडल टाउन में दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त
दिल्ली मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के विजय नगर में पुराने मकान की दीवार गिरने से वाहन और एक कार मलबे के नीचे दबे .
Published : August 7, 2026 at 10:10 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच पुरानी और जर्जर इमारतें लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं. ताजा मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के विजय नगर का है, जहां एक पुराने और खस्ताहाल मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आठ दोपहिया वाहन और एक कार मलबे के नीचे दब गए. बताया जा रहा है कि कुछ सेकंड पहले ही एक बुजुर्ग अपनी स्कूटी खड़ी कर वहां से हटे थे, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई.
बारिश में भरभरा कर गिरी दीवार
यह मकान काफी समय से जर्जर हालत में था और इसे आंशिक रूप से तोड़ा भी जा रहा था. इसके बावजूद एक ऊंची और कमजोर दीवार लंबे समय से खड़ी हुई थी. आसपास के लोगों ने कई बार आशंका जताई थी कि बारिश के दौरान यह दीवार कभी भी गिर सकती है, लेकिन समय रहते न तो इसे पूरी तरह हटाया गया और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए.
आठ दोपहिया वाहन और एक कार चपेट में आए
गुरुवार शाम बारिश के बीच अचानक दीवार भरभराकर गिर गई. दीवार के मलबे की चपेट में सड़क किनारे खड़े आठ दोपहिया वाहन और एक कार आ गए. हादसे के समय इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त कोई राहगीर या वाहन चालक मलबे की चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.
संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
यह घटना एक बार फिर प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है. बारिश के मौसम में जर्जर मकानों और खस्ताहाल दीवारों की समय रहते पहचान कर उनका सुरक्षित ढंग से ध्वस्तीकरण कराया जाना बेहद जरूरी है. यदि लापरवाही जारी रही तो भविष्य में ऐसे हादसे किसी की जान भी ले सकते हैं. फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह हादसा प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी जरूर है.
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