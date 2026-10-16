त्योहारों के चलते गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय में वॉक-इन सेवा रहेगी बंद, पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के जारी होते हैं पासपोर्ट
अगर कोई आवेदक बिना अपॉइंटमेंट (Walk In) कार्यालय में उपस्थित होता है तो उसे संबंधित फाइल की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी.
Published : October 16, 2026 at 4:26 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में पासपोर्ट की सेवाओं की व्यवस्था में अस्थाई बदलाव किया गया है. 19 अक्टूबर से 13 नवंबर तक कार्यालय में Walk In सेवा स्थगित रहेगी. इस अवधि में केवल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आधार पर पूछताछ संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे में पासपोर्ट से जुड़े मामलों की जानकारी लेने के लिए कार्यालय पहुंचने वाले आवेदकों को पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा.
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी संजना आर्य (भारतीय विदेश सेवा) के मुताबिक, इस अवधि में अगर कोई आवेदक बिना अपॉइंटमेंट (Walk In) के कार्यालय में उपस्थित होता है तो उसे उसकी संबंधित फाइल की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदक को पुनः कार्यालय आना पड़ सकता है.
अगर इस अवधि में कोई आवेदक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद आना चाहता है तो आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके उपलब्ध ऑनलाइन पूछताछ संबंधी अपॉइंटमेंट लेकर आए. यह व्यवस्था क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के सभी संबंधित केंद्रों पर लागू रहेगी. ऐसे में आवेदकों को सलाह दी गई है कि वह कार्यालय आने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें ताकि उन्हें आवश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.
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क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस मथुरा और आगरा के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं. ऐसे में इन सभी जिलों के आवेदकों के लिए जरूरी है कि अपॉइंटमेंट लेकर ही पासपोर्ट संबंधी कार्य के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आए ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो.
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