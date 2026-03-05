ETV Bharat / state

आदिवासी क्षेत्र में नंगे पांव चले अंगारों पर, परंपरा का हुआ निर्वहन

सिरोही के भाखर क्षेत्र के रणोरा और जाम्बुड़ी गांव सहित आसपास के कई गांवों में होलिका दहन के बाद अंगारों पर चलने की परंपरा है.

Walk barefoot on burning coals
अंगारों पर चलता युवक (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आबूरोड (सिरोही): जिले के आबूरोड क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य भाखर इलाके में होलिका दहन के बाद सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए युवाओं और ग्रामीणों ने आग के अंगारों पर नंगे पांव चलकर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण पेश किया. ढोल-नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच एक के बाद एक कई युवक अंगारों से होकर गुजरे.

भाखर क्षेत्र के रणोरा और जाम्बुड़ी गांव सहित आसपास के कई गांवों में होलिका दहन के बाद यह अनूठी परंपरा निभाई जाती है. इस दौरान जनजातीय समाज के लोग अपने लोक देवता भाखर बाबाजी और कुलदेवी माताजी का नाम लेकर नंगे पांव आग के धधकते अंगारों में से गुजरते हैं. मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर लोग इस परंपरा का पालन करते हैं और इससे सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है.

पढ़ें: आदिवासी क्षेत्र में अंगारों पर चलने की निभाई परम्परा, देखें वीडियो

भाखर क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य देवाराम ने बताया कि आदिवासी समाज में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. लोगों का विश्वास है कि जैसे भक्त प्रह्लाद को लेकर होलिका आग में बैठी थी, तब बुराइयां जल गई थीं और प्रह्लाद सुरक्षित रहे. उसी आस्था के प्रतीक के रूप में लोग अंगारों से गुजरकर अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने और शुद्ध होने का संदेश देते हैं.

भाजपा जिला महामंत्री रामलाल रनोरा ने बताया कि यह परंपरा आस्था और विश्वास का प्रतीक है. जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो वह व्यक्ति होली दहन के बाद अंगारों से नंगे पांव गुजरकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है. भाखर जनजातीय अंचल के जम्बूड़ी, उपलागढ़, पाबा, उपलाखेजड़ा सहित कई गांवों में यह परंपरा आज भी उत्साह के साथ निभाई जाती है.

चंद्र ग्रहण के प्रभाव के चलते इस वर्ष क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में अलग-अलग तिथियों पर होलिका दहन किया गया. जनजातीय अंचल के कुछ गांवों में 3 मार्च को जबकि कुछ गांवों में 4 मार्च को होलिका दहन हुआ. होली के इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे. पूरे क्षेत्र में होली को लेकर खासा उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला.

TAGGED:

UNIQUE TRADITION IN MOUNT ABU
TRIBAL TRADITION IN SIROHI
अंगारों पर चलने की परंपरा
HOLI FESTIVAL
WALK BAREFOOT ON BURNING COALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.