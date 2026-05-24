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कला विषय अनिवार्य, फिर भी शिक्षक नहीं, 34 साल से भर्ती का इंतजार, लाखों छात्र प्रभावित

जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं तक कला विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन इसे पढ़ाने के लिए आज तक नियमित कला शिक्षकों के पद ही सृजित नहीं किए गए. पिछले करीब 34 वर्षों से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं. वहीं लाखों छात्र सृजनात्मक कला शिक्षा से वंचित हैं.

बढ़ता जा रहा इंतजार: वर्ष 1992 के बाद से किसी भी सरकार ने कला शिक्षकों के पद सृजित करने की दिशा में ठोस पहल नहीं की. हालत ये है कि स्कूलों में हिंदी, गणित या अन्य विषयों के शिक्षकों को ही कला विषय का मूल्यांकन सौंप दिया जाता है. छात्र बिना व्यावहारिक प्रशिक्षण और सृजनात्मक गतिविधियों के केवल औपचारिक रूप से अंक प्राप्त कर रहे हैं. कला शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी. इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि कला शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब तक क्या कार्ययोजना बनाई गई है. बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्लान सामने नहीं रखा गया. अदालत ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई तक पूरी जानकारी पेश करने के निर्देश भी दिए हैं.

कला शिक्षकों ने लगाई भर्ती की गुहार, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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'राजस्थान कलाओं का प्रदेश, फिर भी कला शिक्षा उपेक्षित': पूर्व में सरकार की ओर से बीएसटीसी प्रशिक्षित कला अभ्यर्थियों को संविदा पर लगाकर पहली से दसवीं तक कला विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उस समय अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी कि भविष्य में नियमित पद सृजित किए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया. कला शिक्षा आंदोलन के प्रदेश सचिव महेश गुर्जर ने कहा कि राजस्थान अपनी लोककलाओं, चित्रकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए देशभर में पहचान रखता है, लेकिन विडंबना ये है कि स्कूलों में कला शिक्षा केवल कागजों तक सीमित है. उन्होंने कहा कि कक्षा एक से 10वीं तक कला शिक्षा अनिवार्य होने के बावजूद न तो कला शिक्षक उपलब्ध हैं, न ही पर्याप्त पाठ्य सामग्री और न ही व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था. इसके बावजूद छात्रों का 100 अंकों का मूल्यांकन कर अंकतालिका जारी कर दी जाती है, जो केवल औपचारिकता बनकर रह गई है.