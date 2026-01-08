ETV Bharat / state

लखनऊ में 32 साल से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट का इंतजार, 1994 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सचिन ने लगाई थी क्लासिक सेंचुरी

119 रनों से श्रीलंका को हराया था : इकाना स्टेडियम जैसे विश्वस्तरीय मैदान होने के बावजूद भारतीय टीम को यहां टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा है. इससे शहर के क्रिकेट फैंस में निराशा है. 1994 का वह ऐतिहासिक टेस्ट मैच 18 से 22 जनवरी तक खेला गया था. भारत ने उसमें एक पारी और 119 रनों से शानदार जीत हासिल की थी. टीम इंडिया ने पहली पारी में 511 रन बनाए.

जनवरी 1994 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भारत-श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला गया था. भारत ने यह टेस्ट मैच जीत लिया था. इसके बाद से लखनऊ में भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच नहीं खेला.क्रिकेट प्रेमियों के लिए लखनऊ एक खास शहर है, लेकिन यहां टेस्ट क्रिकेट का सूखा अब 31 साल से ज्यादा लंबा हो चुका है.

लखनऊ: भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जून 2026 में टेस्ट मैच खेलेगी. टीम का ऐलान भी हो गया है. इससे लखनऊ के क्रिकेट फैंस में नाराजगी है. लखनऊ के क्रिकेट प्रेमी 32 साल से टेस्ट मैच का इंतजार कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) भी लंबे समय से लखनऊ में टेस्ट मैच कराने की मांग कर रहा है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने 121 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि युवा सचिन तेंदुलकर ने 144 रनों की क्लासिक सेंचुरी लगाई. गेंदबाजी में अनिल कुंबले ने कमाल दिखाया और दोनों पारियों में कुल 11 विकेट झटके. श्रीलंका पहली पारी में 218 और फॉलोऑन के बाद 174 रन ही बना सकी. यह भारत की घरेलू मैदान पर यादगार जीत में से एक थी, जिसने लखनऊ को क्रिकेट मानचित्र पर स्थापित किया था.

वनडे और टी 20 खेले गए : उसके बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में वनडे और टी 20 मैच तो कई खेले गए. हाल ही में दिसंबर 2025 में भारत-दक्षिण अफ्रीका टी 20 सीरीज का एक मैच यहां खेला गया, लेकिन टेस्ट मैच के लिए यह शहर अब तक अनदेखा है. बीसीसीआई के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में 2025-26 में भी लखनऊ में कोई टेस्ट नहीं दिख रहा.

पूर्ण रणजी क्रिकेटर और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि इकाना स्टेडियम की बेहतरीन सुविधाएं, अच्छी पिच और बड़ी क्षमता को देखते हुए यहां टेस्ट मैच होना चाहिए. फैंस उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बीसीसीआई लखनऊ को टेस्ट मैचों की मेजबानी का मौका देगा. लखनऊ के पूर्व क्रिकेटर समीर मिश्रा ने कहा कि क्रिकेट प्रेमी पुरानी यादों में खोए हुए हैं और नए टेस्ट मैच का इंतजार कर रहे हैं.

भविष्य में टेस्ट मैच देखने को मिलेगा : उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है. एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी मोहम्मद फहीम ने कहा, निश्चित तौर पर लखनऊ में भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट खेले इसका हम हर संभव प्रयास करेंगे. निकट भविष्य में लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों को भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच देखने को मिलेंगे और इकाना स्टेडियम में पांच दिन तक क्रिकेट का जलवा रहेगा.

