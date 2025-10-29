ETV Bharat / state

कृत्रिम बारिश का अब भी इंतज़ार: दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के प्रयास रहे विफल, प्रदूषण से राहत अभी दूर

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए क्लाउड सीडिंग की तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया था.

क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल सफल
क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल सफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 8:44 AM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 8:50 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जानलेवा प्रदूषण से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए गए कृत्रिम बारिश के प्रयास अब तक वांछित परिणाम देने में विफल रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के सहयोग से किए गए कई परीक्षणों के बावजूद, दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई, जिससे शहर की हवा में घुले ज़हर से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम हो गई है. बुधवार सुबह 5 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 307 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है.

बता दें कि बुधवार सुबह तक दिल्ली में कहीं भी बारिश की कोई सूचना नहीं मिली है.

दिल्ली में अब भी बढ़ा वायु प्रदूषण
दिल्ली में अब भी बढ़ा वायु प्रदूषण (ETV Bharat)

अपेक्षित परिणाम नहीं मिले
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए क्लाउड सीडिंग की तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया था. इस प्रक्रिया में, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जैसे रसायनों को विमान के माध्यम से बादलों में छिड़का जाता है, ताकि जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिर सके.

पहला ट्रायल 23 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को दूसरे ट्रायल में दो बार क्लाउड सीडिंग की गई. आज 29 अक्टूबर को भी आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ सेना विमान का उपयोग करके बुराड़ी, करोल बाग और खेकड़ा जैसे दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में कई बार क्लाउड सीडिंग के ट्रायल कर सकते हैं. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन प्रयासों की पुष्टि की और कहा कि उद्देश्य विभिन्न आर्द्रता स्तरों पर क्लाउड सीडिंग की संभावनाओं का आकलन करना है.

वायु प्रदूषण के आंकड़े
वायु प्रदूषण के आंकड़े (ETV Bharat)

मौसम की बेरुखी और विशेषज्ञों की राय

हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए. मौसम विज्ञानियों और विशेषज्ञों ने इसकी मुख्य वजह बादलों में पर्याप्त नमी की कमी को बताया है. क्लाउड सीडिंग तभी प्रभावी होती है जब बादलों में पहले से ही वर्षा की कुछ संभावना हो.

मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत का कहना है कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बादलों में कम से कम 40 से 50 फीसद नमी और निचले स्तर पर बादलों की उपस्थिति आवश्यक होती है. स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने भी कहा कि दिल्ली में इस समय लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बादल बने हुए हैं, जिस कारण क्लाउड सीडिंग मुश्किल हो गई है.

लागत और भविष्य की योजना
दिल्ली कैबिनेट ने मई में कुल 3.21 करोड़ रुपये की लागत से पाँच क्लाउड सीडिंग परीक्षणों के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना था. प्रत्येक परीक्षण पर लगभग 64 लाख रुपये का खर्च आ रहा है. भले ही शुरुआती प्रयास बारिश कराने में विफल रहे हों, पर्यावरण मंत्री ने इसे 'सफल प्रयास' बताया, क्योंकि इसका उद्देश्य विभिन्न आर्द्रता स्तरों पर वर्षा की संभावनाओं का आकलन करना था. उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी 2026 तक और परीक्षणों की योजना बनाई जा रही है.

अभी तक के ऑपरेशन का विवरण
आईआईटी कानपुर की विशेषज्ञ टीम ने मंगलवार को दो उड़ानें कानपुर और मेरठ एयरफील्ड से संचालित कीं. दोनों उड़ानों ने खेकरा, बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार, सड़कपुर, भोजपुर और आसपास के क्षेत्रों को कवर किया. हर उड़ान में करीब 0.5 किलो वजन वाले आठ फ्लेयर छोड़े गए, जिनमें विशेष मिश्रण था जो बादलों में नमी बढ़ाने में सहायक होता है. ऑपरेशन लगभग डेढ़ घंटे तक चला. उस दौरान आर्द्रता 15–20 फीसदी के बीच रही. यह आदर्श से थोड़ी कम थी, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण के लिए पर्याप्त थी.

कृत्रिम बारिश के फायदे
कृत्रिम बारिश के फायदे (ETV Bharat)

क्या है क्लाउड सीडिंग?

क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें बादलों में विशेष रासायनिक कण (जैसे सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड) छोड़े जाते हैं ताकि बारिश बनने की प्रक्रिया को प्रेरित किया जा सके. इस प्रयोग में सेसना विमान के ज़रिए खास रासायनिक फ्लेयर जलाकर बादलों में छोड़े गए. ये कण बादलों में जलकण बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं और उचित नमी की स्थिति में वर्षा होती है. उचित बादलों का चयन, फ्लेयर छोड़ने का सही समय, और मौसम की बारीकी से निगरानी, ये सभी इस प्रक्रिया की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं. ऑपरेशन के बाद बारिश और वायु गुणवत्ता से जुड़े सभी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ताकि प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सके.



“दिल्ली ने प्रदूषण से लड़ाई में एक अभूतपूर्व कदम उठाया है. क्लाउड सीडिंग तकनीक के ज़रिए हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक वातावरण में कितनी कृत्रिम वर्षा संभव है. हर प्रयोग हमें विज्ञान के ज़रिए समाधान की ओर ले जाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार, सीडिंग के बाद बारिश अगले 24 घंटे के भीतर हो सकती है, यह बादलों की नमी पर निर्भर करता है." - मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार

" भाजपा सरकार ने कृत्रिम वर्षा कराने को लेकर एक के बाद एक फर्जीवाड़ा करती जा रही है और आम आदमी पार्टी कुछ देर बाद ही उसके फर्जीवाड़े की पोल खोल दे रही है. मंगलवार को भाजपा सरकार ने कृत्रिम वर्षा के लिए मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी को चुना था, लेकिन यहां बारिश नहीं हुई. मंगलवार को सुबह भाजपा सरकार ने दिल्लीवासियों को आश्वासन दिया था कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी. भाजपा के मंत्री ने मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी तीन इलाके बताए थे. इन तीनों इलाकों में हमने कई लोगों से बात की, वहां के चुने हुए विधायकों से फोन पर संपर्क किया। पता चला कि कहीं एक बूंद बारिश भी नहीं हुई." - सौरभ भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी

ये भी पढ़ें- कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश: दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग का परीक्षण, कानपुर से आएगा विशेष विमान

ये भी पढ़ें- जब बादल आएंगे…दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर मंत्री ने दिया ये अपडेट; जानें सीएम ने क्या कहा ?

Last Updated : October 29, 2025 at 8:50 AM IST

TAGGED:

DELHI ARTIFICIAL RAIN
DELHI CLOUD SEEDING
CLOUD SEEDING TRAIL IN DELHI
ARTIFICIAL RAIN IN DELHI TODAY
ARTIFICIAL RAIN IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.