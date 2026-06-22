इंतज़ार ख़त्म, 568 बेघरों को आज ही मिलेगा आशियाना, फिरोजाबाद प्रशासन तैयारियों में जुटा
सीएम योगी विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. साथ ही 568 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की चाबी सौंपेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 11:26 AM IST
फिरोजाबाद : फिरोजाबाद जनपद में रहने वाले 568 लोगों का सपना जल्द पूरा हो रहा है. अभी तक किराए के मकान में रहकर गुजर-बसर करने वाले ऐसे लोगों को 22 जून को अपनी छत मिल जायेगी.
यूपी के योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही 568 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की चाबी सौपेंगे.
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन आवासों का निर्माण पीएम शहरी आवास योजना 2019 के तहत टूण्डला तहसील के गांव उसायनी के निकट कराया गया था.
568 आवास काफी समय से बनकर तैयार हो चुके हैं और आवंटी काफी समय से चक्कर भी लगा रहे थे, लेकिन इनका विधिवत लोकार्पण न होने की वज़ह से आवंटियों के लिए मकान सपना बनकर रह गए थे.
अब अच्छी ख़बर यह है कि आवंटियों की इंतज़ार की सीमा खत्म हो गयी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद दौरे पर आ रहे हैं.
सीएम उसायनी गांव के समीप ही आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तमाम योजनाओं का लोकार्पण करेंगे.
साथ ही लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले आवासों की चाबी भी सौपेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है.
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रशान्त नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री 22 जून को 11 बजकर 20 मिनट पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर पीएम शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौपेंगे.
इस संबंध में सभी लाभार्थियों को सूचना दे दी गयी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्य कई योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे. मुख्यमंत्री का अधिकृत कार्यक्रम प्राप्त हो चुका है. इधर शनिवार को डीएम, एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं को देखा.
अलीगढ़ में सीएम करेंगे 393 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अलीगढ़ के दो दिवसीय अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे.
मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक समीक्षा और जनसभा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इस दौरान वह जिले और मंडल को करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से करसुवा स्थित आईटीएम परिसर पहुंचेंगे.
यहां से वह राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे और वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे.
इसके बाद मुख्यमंत्री एएमयू परिसर स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अलीगढ़ मंडल में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए पुराने कार्यों की समीक्षा करेंगे. साथ ही नई विकास परियोजनाओं और निर्माण योजनाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करेंगे.
लोक निर्माण विभाग की ओर से मंडल में लगभग 5150 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 1499 निर्माण कार्यों का खाका मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन पर विचार-विमर्श होने की संभावना है.
दोपहर करीब तीन बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नुमाइश मैदान स्थित कोहिनूर सभागार में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे.
इस दौरान वह अलीगढ़ को 393 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इनमें विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास शामिल है.
इसके अतिरिक्त कोल और शहर विधानसभा क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये से कम लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा.
मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में प्रस्तावित है. मंगलवार को वह एएमयू हेलीपैड से वायु मार्ग द्वारा हाथरस के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री के इस दौरे से अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.