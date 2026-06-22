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इंतज़ार ख़त्म, 568 बेघरों को आज ही मिलेगा आशियाना, फिरोजाबाद प्रशासन तैयारियों में जुटा

568 बेघरों को आज ही मिलेगा आशियाना. ( ईटीवी भारत )

फिरोजाबाद : फिरोजाबाद जनपद में रहने वाले 568 लोगों का सपना जल्द पूरा हो रहा है. अभी तक किराए के मकान में रहकर गुजर-बसर करने वाले ऐसे लोगों को 22 जून को अपनी छत मिल जायेगी. यूपी के योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही 568 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की चाबी सौपेंगे. फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन आवासों का निर्माण पीएम शहरी आवास योजना 2019 के तहत टूण्डला तहसील के गांव उसायनी के निकट कराया गया था. 568 बेघरों को आज ही मिलेगा आशियाना. (ईटीवी भारत) 568 आवास काफी समय से बनकर तैयार हो चुके हैं और आवंटी काफी समय से चक्कर भी लगा रहे थे, लेकिन इनका विधिवत लोकार्पण न होने की वज़ह से आवंटियों के लिए मकान सपना बनकर रह गए थे. अब अच्छी ख़बर यह है कि आवंटियों की इंतज़ार की सीमा खत्म हो गयी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद दौरे पर आ रहे हैं. सीएम उसायनी गांव के समीप ही आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तमाम योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. साथ ही लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले आवासों की चाबी भी सौपेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है. इंतज़ार ख़त्म, 568 बेघरों को आज ही मिलेगा आशियाना. (ईटीवी भारत) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रशान्त नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री 22 जून को 11 बजकर 20 मिनट पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर पीएम शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौपेंगे. इस संबंध में सभी लाभार्थियों को सूचना दे दी गयी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्य कई योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे. मुख्यमंत्री का अधिकृत कार्यक्रम प्राप्त हो चुका है. इधर शनिवार को डीएम, एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं को देखा. अलीगढ़ में सीएम करेंगे 393 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास