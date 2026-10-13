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Panchayat Elections 2026: बीकानेर में कांग्रेस व भाजपा ने नहीं खोले पत्ते, पूर्व मंत्री मेघवाल ने पंचायत चुनाव को लेकर किया ये दावा

बीकानेर: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण को लेकर बीकानेर में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई. नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक पहले सोमवार शाम तक कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाए. मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण दोनों पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों और टिकट वितरण पर सबकी निगाहें टिकी है. इस बीच, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता गोविंद मेघवाल ने बीकानेर में ​फिर से कांग्रेस का जिला प्रमुख बनने का दावा किया एवं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकटों में प्राथमिकता देने की वकालत की. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को बीकानेर में कांग्रेस के समर्थन में सभा करेंगे. गहलोत पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी के निवास पर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक जताएंगे.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत के दौरे से पहले ईटीवी भारत से बातचीत में गोविंद मेघवाल ने कहा, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी. गहलोत के बीकानेर दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा. चुनाव अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी. मेघवाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा एवं किसानों की समस्याओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है. कृषि मंडियों में कारोबार प्रभावित हुआ. कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की परेशानियों, सिंचाई के पानी और कृषि मंडियों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरेगी.

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निष्ठावान को प्राथमिकता की मांग: कांग्रेस में गुटबाजी और टिकट वितरण की चर्चाओं के बीच मेघवाल ने पार्टी में एकजुटता का दावा किया. उन्होंने कहा, टिकट उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिलने चाहिए, जिन्होंने संगठन के लिए मेहनत की और मुश्किल समय में पार्टी का साथ दिया. ऐसे लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए, जिन पर भाजपा के साथ सांठगांठ या पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं. हालांकि मेघवाल ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को पार्टी नेतृत्व के सामने अहममांग के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने पिछले जिला प्रमुख चुनाव का उदाहरण दिया व कहा कि तब प्रत्याशी उनकी पसंद का नहीं था, फिर भी पार्टी निर्णय का सम्मान करते कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया. मेघवाल ने खुद को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही बताया. उन्होंने कहा, संगठन के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए. उनके बयान से संकेत मिलते हैं कि टिकट वितरण में पार्टी के प्रति निष्ठा और कार्यकर्ताओं के योगदान को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है.

परिवारवाद के आरोपों पर भाजपा को घेरा: भाजपा के कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप पर मेघवाल ने कहा, भाजपा को पहले अपने नेताओं और उनके परिजनों की राजनीतिक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए. उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे के पिछले जिला परिषद चुनाव लड़ने और हारने का जिक्र किया. उन्होंने खाजूवाला विधायक की पत्नी और अधिवक्ता पुत्र को मिले पदों का हवाला दिया. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के परिवारों का भी उल्लेख किया. मेघवाल ने आरोप लगाया कि परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाना बनाना उचित नहीं है, जबकि भाजपा में भी नेताओं के परिजनों को विभिन्न अवसर मिले हैं.

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डूडी के परिवार से भरा पर्चा: पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के परिवार की चुनावी सक्रियता भी चर्चा में है. उनके भाई की पत्नी रामेश्वरी देवी ने जिला परिषद के वार्ड संख्या 13 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया. हालांकि, सोमवार शाम तक पार्टी की टिकट सूची जारी नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि टिकट किसे मिला. मंगलवार को नामांकन की समय सीमा पूरी होने से पहले कांग्रेस और भाजपा को प्रत्याशी चयन और पर्चा भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

31 अभ्यर्थियों ने भरे 33 नामांकन: इधर, सोमवार को जिला परिषद सदस्य के लिए 31 अभ्यर्थियों ने 33 नामांकन पत्र पेश किए. पहले दो दिनों में जिला परिषद के लिए एक भी पर्चा नहीं भरा गया. सोमवार को नामांकन प्रक्रिया में तेजी के साथ ही चुनावी गतिविधियां भी बढ़ गईं. पहले चरण की चार पंचायत समितियों में भी नामांकन पेश किए गए.