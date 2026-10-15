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मां का दरबार और 100 साल पुराना रहस्य! 2050 तक बुकिंग फुल.. जानें बिहार के इस मंदिर की अनोखा प्रथा

नवादा: बिहार की धरती अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है. यहां नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखंड के रेवार गांव (रेहड़ी टोला) में मां दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर स्थित है. इस सिद्ध दरबार में असीम आस्था और अटूट विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिलता है. आधुनिक दुनिया के लिए यहां की गहरी धार्मिक परंपराओं पर यकीन करना अक्सर काफी मुश्किल हो जाता है.

"माता की बदौलत हमें संपत्ति मिली. मैं खेती करने वाला इंसान हूं, लेकिन माता का जो कर्ज है, उसे तो जैसे भी हो पूरा करना ही है. मेरा ध्यान सिर्फ उनके चरणों में है." - अर्जुन यादव, स्वर्गीय जनक देवी के बेटे

जब 40-41 साल बाद उनका नंबर आया, तो मन्नत का कर्ज चुकाने के लिए अर्जुन यादव ने अपना 2 बीघा खेत गिरवी रख दिया. अर्जुन यादव रूंधे गले से कहते हैं, "माता ने हमारे छल-कपट और संकट को दूर किया था.

मात्र 5 साल पहले अर्जुन के जवान बेटे अवधेश की निर्मम हत्या हो गई थी. इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद अर्जुन और मानो देवी की आस्था नहीं डगमगाई. मन्नत का कर्ज चुकाने के लिए अर्जुन यादव ने अपना 2 बीघा खेत गिरवी रख दिया. वे कहते हैं कि माता ने संकट दूर किया था, इसलिए उनका ध्यान सिर्फ चरणों में है.

मनीता ने बताया कि पहली बार नंबर आने पर आर्थिक तंगी के कारण जनक नंदनी खर्च नहीं उठा सकीं और नंबर दूसरे को दे दिया. आज 41 साल बाद दोबारा नंबर आने पर उनकी मन्नत को बेटा अर्जुन यादव पूरा कर रहा है. अर्जुन का परिवार साधारण खेती-किसानी करता है. नियति ने इस अनाथ बच्चों वाले परिवार की कड़ी परीक्षा ली है.

"तब जनक नंदनी ने रेहड़ी वाली माता के चरणों में गिरकर बिलखते हुए मन्नत मांगी थी कि अगर उनका संकट दूर हो जाएगा, रोजी-रोजगार वापस मिल जाएगा और गोतिया से उन्हें उनकी संपत्ति हासिल हो जाएगी, तो वे माता की प्रतिमा बनवाएंगी. माता ने उनकी पुकार सुनी, परिवार का संकट दूर हुआ, संपत्ति वापस मिली और एक बेटे की रेलवे में नौकरी भी लग गई." - मनीता देवी, जनक देवी के परिवार की सदस्य

जनक नंदनी ने रोते हुए मन्नत मांगी थी कि संकट दूर होने, रोजगार मिलने और संपत्ति वापस आने पर वे माता की प्रतिमा बनवाएंगी. माता ने पुकार सुनी, जिससे परिवार का संकट दूर हुआ और संपत्ति वापस मिल गई. इसके साथ ही एक बेटे की रेलवे में नौकरी भी लग गई. मनीता देवी के अनुसार माता की कृपा से सब ठीक हुआ.

परिवार की सदस्य मनीता देवी भावुक होकर बताती हैं कि गोतिया के विवाद और जुल्म ने अर्जुन के परिवार से सब कुछ छीन लिया था. हालात इतने खराब हुए कि जनक नंदनी को 10 सालों तक अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा. उनके हाथों में कटोरा आ गया था और भीख मांगकर गुजारा करने की नौबत आ गई थी. तब उन्होंने माता से मन्नत मांगी थी.

इस वर्ष 2026 की नवरात्रि में मूर्ति निर्माण, रंग-रोगन और पूजा का पूरा जिम्मा धमौल थाना के रेहड़ी टोला निवासी अर्जुन यादव और उनकी पत्नी मानो देवी का है. यह मन्नत अर्जुन की स्वर्गवासी मां जनक नंदनी ने करीब 40-41 साल पहले मांगी थी. उनके परिवार की यह कहानी अथाह दर्द, लंबे संघर्ष और माता के दिव्य चमत्कार से जुड़ी हुई है.

श्रद्धालुओं को मूर्ति बनवाने की अपनी बारी के लिए 15-20 साल नहीं, बल्कि 40 से 50 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है. देश के कोने-कोने से आने वाले भक्तों की आस्था का आलम यह है कि अभी से वर्ष 2045-2050 तक की एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है. लोग माता के प्रति अपने समर्पण के लिए जीवनभर प्रतीक्षा करते हैं.

इस मंदिर की ख्याति इतनी अधिक है कि माता रानी द्वारा मुराद पूरी करने पर श्रद्धालु को प्रतिमा निर्माण और मेले का पूरा खर्च उठाना पड़ता है. सबसे हैरत की बात यह है कि मन्नत पूरी होने के बाद मूर्ति बनवाने के लिए भक्तों को बाकायदा नंबर लगाना पड़ता है. कृतज्ञता स्वरूप इस खर्च को उठाने के लिए लोग खुशी-खुशी तैयार रहते हैं.

ग्रामीण नीतीश और संगीता बताते हैं कि अर्जुन कर्ज लेकर यह महाकार्य करा रहे हैं. रेवार गांव के इस मंदिर का इतिहास 100 साल पुराना है. वर्ष 1923 में निसंतान जमींदार हर्षहाय लाल ने मन्नत पूरी होने पर 9 बीघा जमीन दान की थी. इसके बाद परमेश्वर दयाल ने एक छोटी झोपड़ीनुमा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा शुरू की थी.

"इनका नंबर 41 साल बाद आया है. वे सक्षम नहीं हैं, फिर भी इधर-उधर से कर्ज लेकर और खेत गिरवी रखकर बेचारी मानो देवी और अर्जुन माता का यह महाकार्य संपन्न करा रहे हैं."- नीतीश कुमार, ग्रामीण

"पूरा बिहार यहां की महिमा जानता है. कोई भी मां के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है. जो मन्नत मांगी जाती है मां उसे जरूर पूरा करती है. मनोकामना पूरी होने पर मां की मूर्ति का खर्चा उठाया जाता है. पूरा खर्च पूजा का उठाया जाता है. अभी नंबर लगाएंगे तो 50 साल बाद आएगा. इस साल अर्जुन यादव का नंबर है. उनकी मां ने मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई."- संगीता देवी, दुर्गा पूजा पंडाल की कर्ताधर्ता

नवादा में मां दुर्गा के दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु (ETV Bharat)

नंबर लगाने की अनूठी प्रणाली

माता के चमत्कार बढ़ने पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी. श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखकर परमेश्वर दयाल ने मूर्ति निर्माण के लिए नंबर लगाने की अनूठी प्रणाली शुरू की थी. यह व्यवस्था आज एक सदी बाद भी पूरी कड़ाई से निभाई जा रही है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत कर्मा पूजा के दिन से ही होती है.

प्रतिमा निर्माण की क्या है परंपरा

इस मंदिर की पूजन विधि भी बहुत अलग है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत कर्मा पूजा के दिन से ही हो जाती है. 5 कारीगर मिलकर 15 से 20 दिन के अंदर प्रतिमा को रंग-रोगन कर तैयार करते हैं. नवरात्र की अष्टमी के दिन मां दुर्गा की इस मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित कर दो दिनों तक धूमधाम से पूजा-अर्चना की जाती है.

मूर्ति का पूरी तरह से नहीं किया जाता विसर्जन

विजयादशमी के दिन माता की प्रतिमा को गांव के ही तालाब में विसर्जित किया जाता है, लेकिन यह विसर्जन पूरी तरह नहीं होता है. मिट्टी के घुलने के बाद मूर्ति के अंदर के लकड़ी के ढांचे को वापस बाहर निकाल लिया जाता है और उसे दुर्गा मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता है. पूरे साल भर भक्त उसी ढांचे की पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिर की दैनिक देखरेख का जिम्मा वरुण कुमार वर्मा, दुलार देवी और अन्य ग्रामीण पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं.

1000 खस्सी की बलि.. 5 लाख का खर्च

मंदिर के पुजारी और कमिटी के सदस्य शंभू पांडे बताते हैं कि आदिशक्ति के इस दरबार में बेरोजगारों को नौकरी और नि:संतानों को संतान की प्राप्ति होती है. नवरात्र के दौरान यहां बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है. पहले मेले और पूजा का खर्च लाख से डेढ़ लाख रुपए आता था, लेकिन अब महंगाई के कारण यह खर्च 4 से 5 लाख रुपए के पार चला जाता है. जिसका नंबर होता है, वही भक्त यह पूरा खर्च उठाता है. महानवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मन्नत पूरी होने की खुशी में 600-700 से लेकर 1000 तक खस्सी (बकरों) की बलि दी जाती है.

"विजयादशमी के विसर्जन के ठीक अगले दिन, यानी एकादशी को गांव वालों, मंदिर के पुजारियों और कमिटी के सदस्यों की एक बड़ी बैठक (पंचायत) होती है. इसी पंचायत में हिसाब-किताब होता है और नए श्रद्धालु मूर्ति निर्माण के लिए अपना नाम दर्ज कराते हैं. अगले साल (2027) का नंबर धोड़ा गांव के विनोद यादव का है. अभी नंबर लगाने वालों को 2045-2050 या उसके बाद की तारीख मिल रही है."- शंभू पांडे ,मंदिर के पुजारी और कमिटी के सदस्य

गांव की 40 महिलाएं और अन्न का त्याग

इस मंदिर की महिमा केवल बिहार तक सीमित नहीं है. झारखंड, ओडिशा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुणे और कर्नाटक तक से श्रद्धालु यहां आते हैं और पूरे 9 दिनों तक मंदिर परिसर में ही रहकर आराधना करते हैं. आस्था का आलम यह है कि गांव की 40 महिलाएं अन्न का पूरी तरह त्याग कर, घर-परिवार छोड़कर पूरे 10 दिनों तक मंदिर में ही माता की भक्ति में लीन रहती हैं. वे 10 दिनों तक मंदिर से बाहर कदम नहीं रखतीं. शाम के समय आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे से पैदल चलकर श्रद्धालु केवल माता के दरबार में दीप जलाने आते हैं.

"हम लोग अपने गांव-परिवार वालों से बहुत सताए हुए थे. हमारा अपना कोई घर-मकान नहीं था. पड़ोसियों के कहने पर हमने रेवार की मां दुर्गा की शरण ली, क्योंकि सुना था कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता. आज माता की कृपा से हमारा पूरा परिवार खुश है और हमने नवादा और दिल्ली में अपने दो मकान बना लिए हैं."- बिरजू प्रसाद,पड़रिया गांव निवासी

अटूट समर्पण का पावन केंद्र

रेवार गांव का यह दुर्गा मंदिर सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि यह अर्जुन यादव जैसे उन हजारों भक्तों के अटूट समर्पण की कहानी है, जो अपने दर्द, आंसुओं और संघर्षों के बावजूद माता का कर्ज चुकाने के लिए अपनी आखिरी सांस और पाई-पाई न्योछावर करने को हमेशा तैयार रहते हैं.

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