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भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले श्रमिकों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग

एमसीबी : श्रमिक एवं कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक दिवसीय प्रदर्शन किया. संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की.इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया.

क्या है संघ की मांग ?

आंदोलन के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग प्रमुखता से उठाई. संघ का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त वेतन मिलना आवश्यक है. संघ ने ईएसआई के तहत चिकित्सा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए निर्धारित वेतन सीमा में भी बढ़ोतरी की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी आंदोलन में प्रमुखता से उठाया गया. भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम EPS पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ-साथ इसमें महंगाई राहत यानी VDA जोड़ने की मांग की.संघ का कहना है कि इन कर्मचारियों की भूमिका जमीनी स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले श्रमिकों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)