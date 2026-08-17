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भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले श्रमिकों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग

एमसीबी जिला मुख्यालय में श्रमिकों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक दिवसीय प्रदर्शन किया.जिसमें वेतन बढ़ोतरी की प्रमुख मांग की गई.

wage hike demands
श्रमिकों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
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एमसीबी : श्रमिक एवं कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक दिवसीय प्रदर्शन किया. संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की.इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया.

क्या है संघ की मांग ?

आंदोलन के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग प्रमुखता से उठाई. संघ का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त वेतन मिलना आवश्यक है. संघ ने ईएसआई के तहत चिकित्सा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए निर्धारित वेतन सीमा में भी बढ़ोतरी की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी आंदोलन में प्रमुखता से उठाया गया. भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम EPS पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ-साथ इसमें महंगाई राहत यानी VDA जोड़ने की मांग की.संघ का कहना है कि इन कर्मचारियों की भूमिका जमीनी स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले श्रमिकों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंदोलन का उद्देश्य श्रमिकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना है.श्रमिकों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, वेतन और रोजगार से जुड़े विषयों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए- प्रवीण निशी, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ठेका श्रमिकों ने उठाई मांग

आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों में ठेका तथा फिक्स्ड वेतन पर कार्य कर रहे श्रमिकों का मुद्दा भी उठाया गया.इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है.लेकिन उन्हें श्रम के मुताबिक मानदेय नहीं मिलता.

Workers protest
श्रमिकों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मे शासन के हर सरकारी योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहती है.लेकिन जितना काम हमसे लिया जा रहा है उसके मुताबिक मानदेय नहीं मिल रहा है.हमने उचित मानदेय देने की मांग शासन प्रशासन से की है- रामा,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

आंदोलन के बाद भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर इंदिरा मिश्रा को सौंपा.भारतीय मजदूर संघ की मांगों पर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें सौंपी हैं.जिन्हें उचित जगह पर पहुंचाया जाएगा.

मजदूर संघ के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ठेका श्रमिकों ने मानदेय और बीमा संबंधी मांगें शासन के सामने रखी हैं.जिनके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा- इन्दिरा मिश्रा, अपर कलेक्टर

Memorandum addressed to PM
पीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि संघ ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सकारात्मक विचार कर जल्द निर्णय लेने की अपील की गई है.संघ को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी.

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