सिवान में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां, जमा हुए सैकड़ों लोग, मचा हड़कंप

सिवान में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां, जमा हुए सैकड़ों लोग, मचा हड़कंप
सिवान में वीवीपैट की पर्ची फेंकी मिली जिसके बाद हड़कंप मच गया. लोग वोट चोरी के नारे लगाने लगे. मौके पर प्रशासन भी पहुंचा लेकिन...
Published : November 10, 2025 at 8:02 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:07 PM IST
सिवान : बिहार में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले सिवान में VVPAT की पर्ची नाले के पास बरामद हुई है. लोगों ने जब देखा तो सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए. मामला सिवान शहर के मौली के बधान के पास का है. अचानक ही हजारों पर्चियां नाले के पास फेंकी हुई मिली.
सिवान में नाले के पास मिली VVPAT की पर्ची : जैसे ही लोगों की नजर पड़ी कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तत्काल इसकी सूचना दी. कुछ लोग इस दौरान 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे भी लगाने लगे. VVPAT पर महाराजगंज प्रत्याशियों का नाम लिखा हुआ है. यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई.
लोगों ने लगाए वोट चोरी के नारे : देखते ही देखते सैकड़ो की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे. यही नहीं वहां पर मौजूद सैकड़ो लोगों ने तत्काल जिला पदाधिकारी से इस पर जवाब की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह से कहीं ना कहीं आम जनता जनता वोट चोरी हो रहा है.
मौके पर पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी : वहीं जैसे ही यह खबर प्रशासन को मिली घटना स्थल पर तुरन्त एसडीएम सीवान पहुंचे और VVPAT की पर्चियों को इकठ्ठा करवा कर अपने कब्जे में ले लिया और साथ लेकर निकल गए. उसके कुछ देर बाद सीवान निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधकारी एवं एसपी पहुंचे. अधिकारियों ने उस जगह का मुआइना किया और लोगों से बात की फिर वापस लौट गए.
जारी है जांच : वहीं जिलाधकारी सह निर्वाची पदाधिकारी आदित्य कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि VVPAT की पर्चियां फेंकने की सूचना मिली थी, हमलोग पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि अमूमन यह मॉक ड्रिल की पर्चियां हैं फिर भी यहां नही होनी चाहिए, पूरे मामले की जांच की जा रही है.
"VVPAT की पर्चियां फेंकने की सूचना मिली है. हम लोगों ने पहुंचकर वहां जांच की. अमूमन यह मॉक ड्रिल की पर्चियां हैं फिर भी यहां नहीं होनी चाहिए थी. फिर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है." - आदित्य कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी
