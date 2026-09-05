अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस: भारत के चार राज्यों में बन रहे सेफ जोन, यह दवा बनी जानलेवा
इरफान के संपादन में कानपुर से समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 8:47 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 9:24 PM IST
कानपुर: गिद्ध जिन्हें धरती की सफाई का नायक कहा जाता है, पिछले कुछ सालों से आंखों के लिए सपने जैसे हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्द गिद्ध अब नेपाल, उत्तराखंड, अंडमान, मध्य प्रदेश और उप्र के क्षेत्रों में दिखाई देंगे.
उप्र के 18 जिलों में वल्चर सेफ जोन:
गिद्धों के संरक्षण को लेकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) के वैज्ञानिकों ने एक रोडमैप तैयार किया है. जिसके परिणामस्वरूप पहली बार देश के कई जगहों पर वल्चर सेफ जोन बनाया जा रहा है. उप्र के जहां 18 जिलों में वल्चर सेफ जोन बनाया जा रहा है, वहीं, बिहार, नेपाल और उत्तराखंड में भी कई सेफ जोन बनाए जा रहे हैं.
नेम्सुलाइड ड्रग गिद्धों के लिए घातक: इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अल्का दुबे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि पिछले कुछ सालों से लगातार गिद्धों की मौत से सभी हैरान-परेशान थे, जब इनकी मौत को लेकर शोध किया गया, तो सामने आया नेम्सुलाइड समेत कई ड्रग इनके लिए घातक साबित हो रहे हैं.
गिद्धों की मौत में इस ड्रग का बड़ा हाथ: आश्चर्य की बात यह है कि 20 में से 18 गिद्धों की मौत में इस ड्रग का बड़ा हाथ था. इसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी. उन्होंने बताया, गिद्ध आमतौर पर मरे हुए जीवों को खाते हैं. ये उनका प्रिय भोजन होता है.
गिद्धों के संरक्षण के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा: डॉ.अल्का दुबे ने बताया कि कानपुर जू में गिद्धों के संरक्षण को लेकर पहली बार ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है. इसके लिए कानपुर जू के निदेशक डॉ.कन्हैया पटेल से बात की जा चुकी है. यहां की हरियाली और वातावरण वन्यजीव की ब्रीडिंग के नजरिए से काफी उपयोगी है. साथ ही जू में ब्रीडिंग सेंटर के लिए अच्छी खासी जगह भी है. उन्होंने कहा कि गिद्ध पूरे साल भर में केवल एक अंडा देता है. ऐसे में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी होगी.
इनकी विलुप्ति का मूल कारण: पशु दवाई डाइक्लोफिनॅक (diclofenac) है, जो कि पशुओं के जोड़ों के दर्द को मिटाने में मदद करती है. जब यह दवा खाया हुआ पशु मर जाता है और उस पशु को जब गिद्ध खाता है, तब उसके गुर्दे बंद हो जाते हैं और वह मर जाता है.
वातावरण में ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक: पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी कीटनाशकों और भारी धातुओं की उपस्थिति भी गिद्धों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है.
बिजली के तारों: से टकराने के बाद होने वाली मृत्यु भी इनकी कम होती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण है. पेड़ों की कटाई के कारण प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी बड़ा कारण है.
विषाक्त भोजन: इसके परिणामस्वरूप पक्षियों के रक्त में यूरिक एसिड जमा हो जाता है और उनके आंतरिक अंगों के चारों ओर क्रिस्टलीकरण होता है, जिससे इनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है.
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