बिहार के VTR से पश्चिम बंगाल जाएगी बाघिन, जाने विशेषज्ञों की टीम कैसे करेगी चयन और रेस्क्यू ऑपरेशन?
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR से एक बाघिन को पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में किया जाएगा शिफ्ट, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया. रिपोर्ट- दिलीप कुमार
Published : September 16, 2026 at 6:21 PM IST
पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR से एक बाघिन अब पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में नया ठिकाना बनाने जा रही है. बाघों के पुनर्वास की इस अहम योजना के तहत बाघिन को चिन्हित करने से लेकर पकड़ने और बक्सा तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसी के तहत सुंदरवन और बक्सा टाइगर रिजर्व की विशेषज्ञ टीमें VTR पहुंची.
पहले होगा बाघिन का चुनाव
जानकारी के मुताबिक VTR में मौजूद सभी बाघिनों में से किसी एक का चयन सीधे नहीं किया जाएगा. संयुक्त टीम बाघिन की उम्र, स्वास्थ्य, व्यवहार और स्थानांतरण के लिए उसकी उपयुक्तता का अध्ययन करेगी. VTR, बक्सा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान WTI, देहरादून के विशेषज्ञ इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे. अध्ययन के बाद स्वस्थ और स्थानांतरण के लिए उपयुक्त बाघिन को चिन्हित किया जाएगा.
चिन्हित होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन
बाघिन का चयन होने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी. बाघिन को पकड़ने के बाद उसकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह लंबी दूरी के स्थानांतरण के लिए पूरी तरह स्वस्थ है.
NTCA की मंजूरी के बाद ही शिफ्टिंग
VTR के वन संरक्षक सह निदेशक गौरव ओझा के मुताबिक फिलहाल एक बाघिन को बक्सा टाइगर रिजर्व भेजे जाने की संभावना है, लेकिन अंतिम निर्णय NTCA के आदेश पर निर्भर करेगा. उन्होंने बताया कि सुंदरवन और बक्सा की टीम; VTR स्थानीय वन विभाग तथा WTI विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाघिनों का अध्ययन करेगी. चयन और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.
"फिलहाल एक बाघिन को बक्सा टाइगर रिजर्व भेजे जाने की संभावना है, लेकिन अंतिम निर्णय NTCA के आदेश पर निर्भर करेगा. सुंदरवन और बक्सा की टीम; VTR और स्थानीय वन विभाग तथा WTI विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाघिनों का अध्ययन करेगी."- गौरव ओझा, संरक्षक सह निदेशक, वीटीआर
विशेषज्ञों की निगरानी में सफर
बाघिन को पकड़ने से लेकर उसकी मेडिकल जांच और बक्सा टाइगर रिजर्व तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत होगी. इसमें VTR, बक्सा सुंदरवन, WTI और NTCA के विशेषज्ञों की अहम भूमिका रहेगी. बाघिन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. VTR में शावकों समेत बाघों की संख्या करीब 75 बताई जा रही है. लगभग 980 वर्ग किलोमीटर के इस टाइगर रिजर्व से चयनित बाघिन अब पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में अपना नया ठिकाना बनाएगी.
NTCA से मिले निर्देश के तहत होगी प्रक्रिया
वीटीआर के संरक्षक सह निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से निर्देश मिले हैं. बक्सा टाइगर रिजर्व के लिए फिलहाल एक बाघिन की मांग की गई है. टीम की जांच के बाद बाघिन के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए बाघों के फुटमार्क, गतिविधि, उम्र, स्वास्थ्य और व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा. जरूरत के अनुसार ट्रैकिंग और ट्रैंकुलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
"इस संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से निर्देश मिले हैं. बक्सा टाइगर रिजर्व के लिए फिलहाल एक बाघिन की मांग की गई है. टीम की जांच के बाद बाघिन के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी."-गौरव ओझा, संरक्षक सह निदेशक, वीटीआर
2 अक्टूबर को बक्सा ले जाने की तैयारी
मिली जानकारी के अनुसार चयनित बाघिन को 2 अक्टूबर 2026 को बक्सा ले जाने की तैयारी है. वहां उसे सीधे जंगल में छोड़ने के बजाय कुछ समय तक बड़े बाड़े में रखा जाएगा ताकि वह नए वातावरण के अनुकूल हो सके. वीटीआर में बाघों की संख्या 75 से अधिक होने का अनुमान है, इनमें करीब 60 वयस्क बाघ बाघिन और 15 से अधिक शावक बताए जा रहे हैं. बढ़ती संख्या के बीच बाघों के लिए नए क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए बिहार में कैमूर के जंगलों में दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित करने की तैयारी भी चल रही है ताकि जरूरत के अनुसार बाघों को दूसरे रिजर्व में भी भेजा जा सकेगा.
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