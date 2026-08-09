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बगहा में बाघ ने किया शिकार तो फैली दहशत, 24 घंटे बाद भी पकड़ से दूर टाइगर

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी से सीमावर्ती गांवों में दहशत है, वन विभाग ने माइकिंग कर ग्रामीणों को सतर्क किया. रिपोर्ट- दिलीप कुमार

बगहा में टाइगर के अटैक से दहशत
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
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बगहा : बिहार के बगहा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाके में बाघ की लगातार चहलकदमी की सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है. बाघ को दिखे 24 घंटे से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक उसे वन विभाग ट्रैक नहीं कर सका है. बाघ लगातार स्थान बदल रहा है जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है.

वन विभाग कर रहा माइकिंग : मदनपुर वन क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों में शनिवार को वन विभाग की टीम ने माइकिंग कर लोगों को सावधान किया. वनरक्षी सुजीत पासवान के नेतृत्व में टीम ने मदनपुर, गोबरहिया समेत आसपास के गांवों में ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को जंगल और उससे सटे क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी.

रिहायशी इलाकों के आसपास दिखा बाघ : जानकारी के मुताबिक, वीटीआर के रघिया जंगल से निकला एक बाघ पिछले कुछ दिनों से रामनगर प्रखंड के रिहायशी और मैदानी इलाकों में घूम रहा है. बाघ को भावल गांव के पश्चिम, मसान नदी के सरेह, बड़ा बेलवा, डुमरी, पथरी और कठहरवा इलाके के आसपास देखे जाने की सूचना मिली है.

गांव में माइकिंग करता वन विभाग
गांव में माइकिंग करता वन विभाग (ETV Bharat)

बछड़े का शिकार से बढ़ी चिंता : कुछ दिन पहले बड़ा बेलवा में मसान नदी के किनारे झाड़ियों में छिपे बाघ ने एक गाय के बछड़े का शिकार किया था. इसके बाद चिउटाहां वन क्षेत्र के आसपास भी बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई. अब मदनपुर वन क्षेत्र से सटे रिहायशी इलाकों के आसपास बाघ की चहलकदमी की सूचना मिलने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.

जंगल के आसपास गश्त बढ़ाई : बाघ की मौजूदगी की सूचना के बाद मदनपुर वन प्रशासन ने गश्त बढ़ा दी है. वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. तिरहुत नहर के समीप सरेह में बाघ की मौजूदगी की सूचना को भी गंभीरता से लिया जा रहा है.

सुबह-शाम खेतों में अकेले नहीं जाने की अपील : मदनपुर वन क्षेत्र के रेंजर नसीम अंसारी ने बताया कि बाघ की चहलकदमी की लगातार सूचना मिल रही है और ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से सुबह और शाम जंगल या उससे सटे खेतों में जाने से बचने की अपील की है.

"बाघ की चहलकदमी की सूचना मिल रही है. ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. लोगों से सुबह और शाम जंगल या उससे सटे खेतों में नहीं जाने की अपील की गई है. जरूरी होने पर समूह में खेतों की ओर जाएं और अंधेरा होने से पहले घर लौट आएं."- नसीम अंसारी, रेंजर, मदनपुर वन क्षेत्र

मवेशियों को जंगल में नहीं ले जाने की सलाह : वन विभाग ने ग्रामीणों से मवेशियों को जंगल में नहीं ले जाने की अपील की है. साथ ही रात के समय मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखने की सलाह दी गई है. विभाग की टीम गांवों में लगातार माइकिंग कर लोगों को बाघ की गतिविधियों के प्रति सतर्क कर रही है.

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