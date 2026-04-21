ETV Bharat / state

100 साल तक नहीं फटेगी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की डिग्री! पहली बार साथ मिलेगी ट्रांसक्रिप्ट

जयपुर के शिक्षा संकुल में संचालित राजस्थान की VSU का दूसरा दीक्षांत समारोह 22 अप्रैल को बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा.

Vishwakarma Skill University, Jaipur
विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 9:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर के शिक्षा संकुल में संचालित राजस्थान की विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी (VSU) अपने दूसरे दीक्षांत समारोह में इस बार सिर्फ डिग्री वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि डिग्री की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं पर खास फोकस कर रही है. 22 अप्रैल को बिड़ला ऑडिटोरियम में होने वाले समारोह में 786 छात्रों को डिग्री दी जाएगी. इसकी सबसे बड़ी खासियत डिग्री का हाई-स्टैंडर्ड डिजाइन और पहली बार ट्रांसक्रिप्ट का साथ में वितरण है.

100 साल तक सुरक्षित रहेगी डिग्री :विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. देव स्वरूप के अनुसार इस बार दी जा रही डिग्रियां सामान्य कागज नहीं हैं. इन्हें नॉन-टियरबल मटेरियल से तैयार किया गया है, जो आसानी से फटती नहीं हैं. करीब 100 साल तक सुरक्षित रह सकती हैं. डिग्री में कई हिडन सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना लगभग खत्म हो जाती है. इसका डिजाइन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT और IIM के पैटर्न पर तैयार किया गया है.

कुलगुरु डॉ. देव स्वरूप बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बिना राज्यपाल की विशेष मंजूरी पर स्किल यूनिवर्सिटी बांटेगी डिग्रियां, 556 छात्रों को मिलेगी उपाधि

डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी : राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय की ओर से यह पहली बार हो रहा है, जब छात्रों को डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी दी जाएगी. आमतौर पर ट्रांसक्रिप्ट के लिए छात्रों को बाद में विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने इस प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर दिया. इससे छात्रों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए आवेदन करते समय बड़ी सहूलियत मिलेगी. उन्हें अलग से दस्तावेज सत्यापन या ट्रांसक्रिप्ट के इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि ट्रांसक्रिप्ट एक तरह का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जिसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जारी करती है. इसमें छात्र की पूरी पढ़ाई का हिसाब-किताब होता है. कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े, किसमें कितने नंबर या ग्रेड मिले और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही. आसान भाषा में कहें तो ये पढ़ाई का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है, जो आगे एडमिशन लेने, नौकरी पाने या विदेश में पढ़ाई के लिए बहुत काम आता है.

प्रशासनिक बाधाओं के बीच छात्रों को प्राथमिकता :डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि ये विश्वकर्मा स्कूल यूनिवर्सिटी का दूसरा कन्वोकेशन है, जिसमें 786 यूजी और पीजी के छात्रों को डिग्री दी जा रही हैं. खास बात यह है कि पहली बार स्टेज पर बुलाकर 279 छात्रों को राज्यपाल खुद डिग्री देंगे. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में अभी तक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन नहीं हुआ है, फिर भी राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े की मंजूरी लेकर डिग्री वितरण सुनिश्चित किया गया है. इसे लेकर डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि छात्रों के हित में गवर्नर की मंजूरी के साथ डिग्रियां दी जा रही हैं. यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 43 इंस्टिट्यूट में पढ़ाए जा रहे जेम्स एंड ज्वेलरी, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग सहित 35 ट्रेड के छात्रों को दी जा रही ये डिग्रियां उनके स्किल का प्रमाण होंगी.

पढ़ें: हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रा का बयान वायरल, कुलगुरू बोले- ये निंदनीय कृत्य

TAGGED:

DEGREE WILL SECURE FOR 100 YEARS
VSU CONVOCATION ON APRIL 22
TRANSCRIPT WILL PROVIDE WITH DEGREE
786 STUDENTS AWARDED DEGREES
VSU JAIPUR SECOND CONVOCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.