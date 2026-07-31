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VSK ऐप की तकनीकी गड़बड़ी से नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन, शिक्षकों की चिंता पर शिक्षा मंत्री ने दिया भरोसा

पिछले कुछ दिनों से प्रदेशभर के कई शिक्षक VSK ऐप में लॉगिन, लोकेशन, सर्वर और उपस्थिति दर्ज करने में आ रही तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे थे. इसे लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी सरकार के सामने अपनी चिंता जताई थी. इन शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ किया कि यदि किसी शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति तकनीकी कारणों से दर्ज नहीं हो पाती है तो इसका असर उसके वेतन पर नहीं पड़ेगा. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी शिक्षक को तकनीकी खामी का खामियाजा न भुगतना पड़े.

बलौदाबाजार: VSK ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों से परेशान शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि ऐप में तकनीकी खामियों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और सभी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को तत्काल निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि VSK ऐप को पूरी तरह सुचारु बनाने का लक्ष्य 15 अगस्त 2026 तक तय किया गया है. इसके बाद शिक्षकों को बिना किसी तकनीकी परेशानी के ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिलेगी.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम लगातार ऐप में आ रही समस्याओं का विश्लेषण कर रही है. सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 15 अगस्त तक VSK ऐप की सभी प्रमुख तकनीकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, ताकि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली पूरी तरह सुचारु रूप से संचालित हो सके.

85% शिक्षक नियमित दर्ज कर रहे उपस्थिति

शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के अनुशासन और सहयोग की सराहना करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख 75 हजार शिक्षकों में से करीब डेढ़ लाख शिक्षक, यानी लगभग 85 फीसदी प्रतिदिन VSK ऐप से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि प्रदेश के शिक्षक नई तकनीक को अपनाने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

शिक्षकों के सुझावों से और बेहतर बनेगा ऐप

गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार केवल तकनीकी समस्याओं को दूर करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शिक्षकों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर VSK ऐप को और अधिक सरल, उपयोगी और प्रभावी बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था तभी सफल होगी, जब उसका उपयोग करने वाले शिक्षकों को सुविधा मिले. इसलिए सरकार उनके अनुभवों और सुझावों को गंभीरता से ले रही है.

सरकार ने जताया शिक्षकों के प्रति आभार

शिक्षा मंत्री ने प्रदेशभर के शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षक केवल विद्यार्थियों को शिक्षा देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के अनुशासन, समर्पण और सहयोग का सम्मान करती है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

शिक्षकों से की यह अपील

शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे पहले की तरह VSK ऐप का उपयोग जारी रखें. यदि ऐप के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है या कोई सुझाव हो तो उसे संबंधित अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि सरकार हर सुझाव पर सकारात्मक विचार करेगी, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाया जा सके.

शिक्षकों को मिला बड़ा भरोसा

VSK ऐप को लेकर लगातार उठ रही चिंताओं के बीच शिक्षा मंत्री का यह बयान प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब स्पष्ट हो गया है कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से किसी भी शिक्षक का वेतन प्रभावित नहीं होगा. साथ ही सरकार ने 15 अगस्त तक ऐप को पूरी तरह सुचारु करने का लक्ष्य तय कर दिया है.