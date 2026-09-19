ETV Bharat / state

VSK एप ने खोला शिक्षक की हत्या का राज, चरवाहे ने किया सीसीटीवी का काम, कातिल पहुंचा सलाखों के पीछे

आरंग थाना क्षेत्र में हुए शिक्षक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया.

VSK app reveals secret of teacher murder
VSK एप ने खोला शिक्षक की हत्या का राज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 7:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : आरंग थाना क्षेत्र में 17 सितंबर को शिक्षक शिवकुमार चंद्राकर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने उसके शिक्षक चंद्रप्रकाश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी शिक्षक और मृतक शिक्षक के बीच में पैसे के लेनदेन में लगातार विवाद होता था. जिसका अंत हत्या के रुप में हुआ. पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई की आरोपी शिक्षक चंद्रप्रकाश वर्मा ने शिवकुमार चंद्राकर को 30 लाख रुपए उधार दिया था,इसके बदले में शिवकुमार से चंद्रप्रकाश हर महीने ब्याज लेता था.लेकिन पिछले तीन माह से शिवकुमार ब्याज नहीं दे रहा था. इस वजह से चंद्रप्रकाश ने हत्या कर दी.

कैसे मिली पुलिस को जानकारी ?

ग्रामीण एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 17 सितंबर को सुबह लगभग 11:30 आरंग पुलिस को सूचना मिली थी कि बनचरोदा के पास महानदी की ओर जाने वाले रास्ते पर एक डेडबॉडी है. इस सूचना पर आरंग पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची.जंगली इलाका होने के कारण आसपास सीसीटीवी नहीं था.इसलिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की. घटनास्थल के आसपास एक चरवाहा भी था. उससे पुलिस ने पूछताछ कि तो पता चला कि एक सफेद स्कूटी यहां से निकली है.

VSK app reveals secret of teacher murder
VSK एप ने खोला शिक्षक की हत्या का राज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिवकुमार तक पहुंची पुलिस
पुलिस ने मृतक के संबंध में जानकारी हासिल कि तो पता चला कुम्हारी गांव के स्कूल का वो शिक्षक था. जिसका नाम शिवकुमार चंद्राकर था. मृतक के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पुलिस को एक अहम जानकारी मिली कि मृतक शिक्षक टीचिंग के साथ-साथ रेत का व्यापार करने के साथ ही रियल एस्टेट का भी काम करता है. सराफा का बुलियन मार्केट में जो इन्वेस्ट होता है वह भी काम मृतक करता था. पुलिस ने आगे की जांच जारी रखते हुए यह पता किया कि मृतक शिक्षक के साथ और कौन इस तरह का बिजनेस करता है. तब पता चला कि कुम्हारी स्कूल का ही चंद्रप्रकाश वर्मा नाम का शिक्षक भी इस तरह का काम करता है.

VSK एप बना बड़ा सबूत
शिक्षक चंद्रप्रकाश वर्मा के बारे में आगे की जांच करने पर सामने आया कि घटना वाले दिन वो 12 बजकर 50 मिनट पर स्कूल पहुंचा था.जबकि पूछताछ करने पर उसने 9.30 बजे स्कूल आने की जानकारी दी. लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में लॉग इन टाइम कुछ और था. जब आरोपी शिक्षक चंद्रप्रकाश वर्मा से इस बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात स्वीकार की.

VSK एप ने खोला शिक्षक की हत्या का राज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मृतक शिवकुमार चंद्राकर रेत, रियल एस्टेट और बुलियन में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में पैसे का लेनदेन करता था, यही हत्या की वजह बनी. हत्या का खुलासा शिक्षा विभाग के VSK एप से हुआ है. आरंग पुलिस ने आरोपी शिक्षक चंद्रप्रकाश वर्मा के खिलाफ धारा 103 और 194 BNS के तहत कार्यवाही की है- VSK एप बना बड़ा सबूत

सरकारी एप से पकड़ा गया आरोपी

आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक और आरोपी के बीच 30 लाख रुपए के लेनदेन का मामला था. आरोपी ने मृतक को 30 लाख रुपए कर्ज के रूप में दिया था. मृतक ने आरोपी को तीन चेक दिए थे. आरोपी और मृतक शिक्षक के बीच में एक लिखित में इकरारनामा हुआ था जिसमें उन्होंने कर्ज के 30 लाख रुपए का हर महीना ब्याज देगा. मृतक 3 महीने से आरोपी को ब्याज पैसा नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मृतक और आरोपी के बीच में लगातार वाद विवाद हो रहा था. घटना वाले दिन आरोपी चंद्रप्रकाश वर्मा ने पूरी तैयारी करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस को गुमराह करने के लिए स्कूल के सीसीटीवी कैमरा में 9:30 बजे खुद को दिखाया.लेकिन सरकारी एप में लॉगइन 12 बजकर 50 मिनट का मिला.हत्या करने के लिए जिस हथियार का प्रयोग आरोपी ने किया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.


भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कार्रवाई की मांग, भिलाई-3 थाना पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता

झीरम कांड में NIA की जांच और फैसले को लेकर कांग्रेस असंतुष्ट, भूपेश बोले केंद्र के इशारे पर हुई पूरी जांच

सूरजपुर के गोलीबाज शिक्षक, विवाद के बाद ट्रक ड्राइवर पर चलाई गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट

TAGGED:

VSK APP REVEALS SECRET
SHEPHERD PERFORMED ROLE OF CCTV
शिक्षक की हत्या
आरंग थाना
TEACHER MURDER CASE SOLVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.